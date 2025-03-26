Остался без работы. Известный специалист покинул пост тренера сборной ОАЭ
Паулу Бенту пробыл на должности менее двух лет
55-летний португальский специалист Паулу Бенту официально покинул пост тренера сборной ОАЭ по футболу.
Информацию об увольнении наставника сообщила пресс-служба национальной команды. Причиной такого решения стало невыполнение плана, принятого при подписании контракта.
Перед тренером была поставлена задача вывести сборную на чемпионат мира-2026, но ОАЭ находится в шаге от провала. Национальная команда занимает третье место и отстает от второй-проходной ступеньки на четыре пункта. Впереди коллектив ждет еще два тура.
В общей сложности в команде Паулу пробыл менее двух лет, поскольку возглавил сборную летом 2023 года. Во главе ОАЭ Бенту провел 26 поединков.
اتحاد الكرة يُقيل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني .. pic.twitter.com/bVJ1EzVGPT— UAEFA (@uaefa_ae) March 26, 2025
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