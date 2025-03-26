Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Остался без работы. Известный специалист покинул пост тренера сборной ОАЭ
Чемпионат мира
26 марта 2025, 14:49 | Обновлено 26 марта 2025, 15:35
463
0

Остался без работы. Известный специалист покинул пост тренера сборной ОАЭ

Паулу Бенту пробыл на должности менее двух лет

26 марта 2025, 14:49 | Обновлено 26 марта 2025, 15:35
463
0
Остался без работы. Известный специалист покинул пост тренера сборной ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Бенту

55-летний португальский специалист Паулу Бенту официально покинул пост тренера сборной ОАЭ по футболу.

Информацию об увольнении наставника сообщила пресс-служба национальной команды. Причиной такого решения стало невыполнение плана, принятого при подписании контракта.

Перед тренером была поставлена ​​задача вывести сборную на чемпионат мира-2026, но ОАЭ находится в шаге от провала. Национальная команда занимает третье место и отстает от второй-проходной ступеньки на четыре пункта. Впереди коллектив ждет еще два тура.

В общей сложности в команде Паулу пробыл менее двух лет, поскольку возглавил сборную летом 2023 года. Во главе ОАЭ Бенту провел 26 поединков.

По теме:
ФИФА планирует увеличить количество участников чемпионата мира до 64
Экс-тренер сборной Украины: «Нас специально не пустили на ЧМ, засудили»
Европа пострадала. Лам раскритиковал проведение чемпионата мира в россии
Паулу Бенту сборная ОАЭ по футболу чемпионат мира по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большой клуб после матча Бельгия – Украина начал переговоры по Лунину
Футбол | 26 марта 2025, 07:57 7
Большой клуб после матча Бельгия – Украина начал переговоры по Лунину
Большой клуб после матча Бельгия – Украина начал переговоры по Лунину

«Ман Юнайтед» рассчитывает подписать украинца

Легендарный Мейвезер назвал лучшего боксера вне зависимости от веса
Бокс | 26 марта 2025, 03:25 2
Легендарный Мейвезер назвал лучшего боксера вне зависимости от веса
Легендарный Мейвезер назвал лучшего боксера вне зависимости от веса

Флойд считает лучшим Кроуфорда

Известна заявка сборной Украины на матчи с Чехией
Футбол | 26.03.2025, 14:11
Известна заявка сборной Украины на матчи с Чехией
Известна заявка сборной Украины на матчи с Чехией
Ямаль просит Барселону подписать своего друга. Он уже был в клубе
Футбол | 25.03.2025, 16:13
Ямаль просит Барселону подписать своего друга. Он уже был в клубе
Ямаль просит Барселону подписать своего друга. Он уже был в клубе
ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает
Футбол | 25.03.2025, 22:27
ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает
ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
25.03.2025, 06:50
Теннис
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
25.03.2025, 09:29 1
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
25.03.2025, 10:47 2
Футбол
Не приехал в сборную Украины. Молодой форвард сменил гражданство
Не приехал в сборную Украины. Молодой форвард сменил гражданство
24.03.2025, 17:14 57
Хоккей
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
24.03.2025, 08:24 8
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
24.03.2025, 11:41 9
Другие виды
Звезда сборной Украины: После игры я проходил тест на допинг. Мы расстроены
Звезда сборной Украины: После игры я проходил тест на допинг. Мы расстроены
24.03.2025, 22:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем