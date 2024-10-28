Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Церемония вручения Золотого мяча 2024. Текстовая трансляция
Другие новости
28 октября 2024, 13:42 | Обновлено 28 октября 2024, 14:23
398
0

Церемония вручения Золотого мяча 2024. Текстовая трансляция

Следите 28 октября в 21:00 за вручением престижной награды в Париже

28 октября 2024, 13:42 | Обновлено 28 октября 2024, 14:23
398
0
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Текстовая трансляция
Ballon d'Or

​Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября.

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало церемонии – 28 октября в 21:00 по Киеву.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию (в украинской версии сайта)

Фаворитами на получение Золотого мяча считаются Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал), Родри (Испания, Манчестер Сити), Джуд Беллингем (Англия, Реал).

В список 30 номинантов также включен украинский форвард итальянский Ромы Артем Довбик, который в прошлом сезоне за Жирону забил 24 гола, занял третье место в Ла Лиге и получил трофей Пичичи для лучшего бомбардира чемпионата Испании.

Также будут вручены призы: лучшей футболистке года (Ballon d'Or Feminin), лучшему вратарю (Yashin Trophy), лучшему молодому игроку (Kopa Trophy), лучшему бомбардиру (Gerd Muller Trophy), приз за внефутбольную деятельность (Socrates Award), лучшим мужскому и женскому клубам, а также впервые наградят лучшего тренера в мужском футболе (Men's Coach of the Year) и лучшему тренеру в женском футболе (Women's Coach of the Year).

По теме:
Роналду не собирается голосовать за победителя ЗМ. Дело в обиде?
«Его съели». СМИ вынесло вердикт Довбику за провал против Фиорентины
Рома – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Золотой мяч лучший игрок France Football лучший тренер лучший вратарь Kopa Trophy Yashin Trophy текстовая трансляция Родри Джуд Беллингем Артем Довбик Винисиус Жуниор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
Бокс | 28 октября 2024, 00:01 2
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды

Бывший звездный супертяж Ларри Холмс выделил Джорджа Формана

Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27 октября 2024, 20:32 7
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура УПЛ 2024/25

Шовковский пояснил, почему Шапаренко не сыграл за Динамо в матче с Шахтером
Футбол | 27.10.2024, 20:41
Шовковский пояснил, почему Шапаренко не сыграл за Динамо в матче с Шахтером
Шовковский пояснил, почему Шапаренко не сыграл за Динамо в матче с Шахтером
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб АПЛ уволил главного тренера
Футбол | 28.10.2024, 13:56
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб АПЛ уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб АПЛ уволил главного тренера
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
Футбол | 28.10.2024, 10:06
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
26.10.2024, 09:21 2
Футбол
Пять самых странных подписаний Динамо последних двух лет
Пять самых странных подписаний Динамо последних двух лет
26.10.2024, 11:23 59
Футбол
Реал – Барселона – 0:4. Как каталонцы опозорили Лунина и Ко. Видеообзор
Реал – Барселона – 0:4. Как каталонцы опозорили Лунина и Ко. Видеообзор
27.10.2024, 00:34 3
Футбол
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
27.10.2024, 00:29 12
Футбол
Заслуженное признание. Магучих названа лучшей легкоатлеткой года в Европе
Заслуженное признание. Магучих названа лучшей легкоатлеткой года в Европе
26.10.2024, 22:47 5
Другие виды
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
26.10.2024, 16:44 2
Бокс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
27.10.2024, 11:11 10
Футбол
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
27.10.2024, 09:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем