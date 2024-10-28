Церемония вручения Золотого мяча 2024. Текстовая трансляция

​Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября.

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

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Начало церемонии – 28 октября в 21:00 по Киеву.

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Фаворитами на получение Золотого мяча считаются Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал), Родри (Испания, Манчестер Сити), Джуд Беллингем (Англия, Реал).

В список 30 номинантов также включен украинский форвард итальянский Ромы Артем Довбик, который в прошлом сезоне за Жирону забил 24 гола, занял третье место в Ла Лиге и получил трофей Пичичи для лучшего бомбардира чемпионата Испании.

Также будут вручены призы: лучшей футболистке года (Ballon d'Or Feminin), лучшему вратарю (Yashin Trophy), лучшему молодому игроку (Kopa Trophy), лучшему бомбардиру (Gerd Muller Trophy), приз за внефутбольную деятельность (Socrates Award), лучшим мужскому и женскому клубам, а также впервые наградят лучшего тренера в мужском футболе (Men's Coach of the Year) и лучшему тренеру в женском футболе (Women's Coach of the Year).