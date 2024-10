​28 октября в 21:00 по Киеву состоится церемония вручения футбольных наград в парижском театре Шатле.

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

Главным фаворитом на получение Золотого мяча считается бразильский форвард Реала Винисиус Жуниор, в топ-тройку также входят испанский хавбек Родри (Манчестер Сити) и английский полузащитник Джуд Беллингем (Реал).

В список 30 номинантов также включен украинский форвард итальянский Ромы Артем Довбик, который в прошлом сезоне за Жирону забил 24 гола, занял третье место в Ла Лиге и получил трофей Пичичи для лучшего бомбардира чемпионата Испании.

Также будут вручены призы: лучшей футболистке года (Ballon d'Or Feminin), лучшему вратарю (Yashin Trophy), лучшему молодому игроку (Kopa Trophy), лучшему бомбардиру (Gerd Muller Trophy), приз за внефутбольную деятельность (Socrates Award), лучшим мужскому и женскому клубам, а также впервые наградят лучшего тренера в мужском футболе (Men's Coach of the Year) и лучшему тренеру в женском футболу (Women's Coach of the Year).

Церемония вручения Золотого мяча 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

