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28 октября 2024, 10:43 | Обновлено 28 октября 2024, 10:53
419
0

Церемония вручения Золотого мяча 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 октября в 21:00 яркое футбольное шоу в парижском театре Шатле

28 октября 2024, 10:43 | Обновлено 28 октября 2024, 10:53
419
0
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ballon d'Or

​28 октября в 21:00 по Киеву состоится церемония вручения футбольных наград в парижском театре Шатле.

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным фаворитом на получение Золотого мяча считается бразильский форвард Реала Винисиус Жуниор, в топ-тройку также входят испанский хавбек Родри (Манчестер Сити) и английский полузащитник Джуд Беллингем (Реал).

В список 30 номинантов также включен украинский форвард итальянский Ромы Артем Довбик, который в прошлом сезоне за Жирону забил 24 гола, занял третье место в Ла Лиге и получил трофей Пичичи для лучшего бомбардира чемпионата Испании.

Также будут вручены призы: лучшей футболистке года (Ballon d'Or Feminin), лучшему вратарю (Yashin Trophy), лучшему молодому игроку (Kopa Trophy), лучшему бомбардиру (Gerd Muller Trophy), приз за внефутбольную деятельность (Socrates Award), лучшим мужскому и женскому клубам, а также впервые наградят лучшего тренера в мужском футболе (Men's Coach of the Year) и лучшему тренеру в женском футболу (Women's Coach of the Year).

Церемония вручения Золотого мяча 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция будет добавлена перед началом шоу

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Золотой мяч лучший игрок France Football смотреть онлайн лучший вратарь Kopa Trophy Yashin Trophy лучший тренер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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