Флик назвал игрока Барсы, который претендует на Золотой Мяч

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик назвал игрока «сине-гранатовых», который претендует на Золотой мяч 2025.

«Рафинья и Золотой мяч? Конечно, он является кандидатом. У Рафиньи есть этот голод. У него есть желание играть на атаку, вы же это видели. Мне приятно смотреть за его игрой. Я счастлив, что Рафинья является нашим игроком и играет на высоком уровне», – заявил Флик.

В этом сезоне Рафинья провел 45 матчей, забил 25 голов и сделал 18 ассистов. Ранее сообщалось, что бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание клубов из Саудовской Аравии.