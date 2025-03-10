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  4. Флик назвал игрока Барсы, который претендует на Золотой Мяч
Испания
10 марта 2025, 20:33 |
1202
0

Флик назвал игрока Барсы, который претендует на Золотой Мяч

Немецкий специалист выделил Рафинью Диаса

10 марта 2025, 20:33 |
1202
0
Флик назвал игрока Барсы, который претендует на Золотой Мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик назвал игрока «сине-гранатовых», который претендует на Золотой мяч 2025.

«Рафинья и Золотой мяч? Конечно, он является кандидатом. У Рафиньи есть этот голод. У него есть желание играть на атаку, вы же это видели. Мне приятно смотреть за его игрой. Я счастлив, что Рафинья является нашим игроком и играет на высоком уровне», – заявил Флик.

В этом сезоне Рафинья провел 45 матчей, забил 25 голов и сделал 18 ассистов. Ранее сообщалось, что бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание клубов из Саудовской Аравии.

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Рафинья Диас Барселона Ханс-Дитер Флик Ла Лига чемпионат Испании по футболу Золотой мяч Фабрицио Романо
Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
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