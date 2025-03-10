Флик назвал игрока Барсы, который претендует на Золотой Мяч
Немецкий специалист выделил Рафинью Диаса
Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик назвал игрока «сине-гранатовых», который претендует на Золотой мяч 2025.
«Рафинья и Золотой мяч? Конечно, он является кандидатом. У Рафиньи есть этот голод. У него есть желание играть на атаку, вы же это видели. Мне приятно смотреть за его игрой. Я счастлив, что Рафинья является нашим игроком и играет на высоком уровне», – заявил Флик.
В этом сезоне Рафинья провел 45 матчей, забил 25 голов и сделал 18 ассистов. Ранее сообщалось, что бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание клубов из Саудовской Аравии.
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