Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть интерес. Барселона установила огромный ценник на свою суперзвезду
Испания
03 марта 2025, 23:08 |
461
1

Есть интерес. Барселона установила огромный ценник на свою суперзвезду

Рафинья не покинет клуб за сумму меньше, чем 150 миллионов евро

03 марта 2025, 23:08 |
461
1
Есть интерес. Барселона установила огромный ценник на свою суперзвезду
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание клубов из саудовской Аравии, сообщает Fichajes.

По информации источника, 28-летний футболист интересен нескольким клубам, но установленный испанским грандом ценник в размере 150 миллионов евро серьезно усложняет возможность трансфера.

В текущем сезоне Рафинья провел 39 матчей на клубном уровне, забил 24 гола и отдал 18 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что в «Ливерпуле» нашли замену Мохамеду Салаху.

По теме:
Опередят Арсенал? Манчестер Юнайтед хочет подписать опорника Реал Сосьедада
Флик отреагировал на возможное подписание Барселоной Неймара
Барселона – рекордсмен среди команд топ-5 лиг по голам в этом сезоне
Рафинья Диас чемпионат Саудовской Аравии по футболу Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
Футбол | 03 марта 2025, 08:23 2
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»

Йожеф раскритиковал бывших президентов Украины

ПИХАЛЕНОК: «Играя в футболке Динамо, нужно стремиться к высоким местам»
Футбол | 03 марта 2025, 23:48 1
ПИХАЛЕНОК: «Играя в футболке Динамо, нужно стремиться к высоким местам»
ПИХАЛЕНОК: «Играя в футболке Динамо, нужно стремиться к высоким местам»

Полузащитник «Динамо» ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции

«Я не хочу». Усик отреагировал на то, что Зеленский привез его пояс Трампу
Бокс | 03.03.2025, 00:40
«Я не хочу». Усик отреагировал на то, что Зеленский привез его пояс Трампу
«Я не хочу». Усик отреагировал на то, что Зеленский привез его пояс Трампу
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
Бокс | 03.03.2025, 05:02
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
Гол на 90+10. Два украинца сыграли за Трабзонспор в чемпионате Турции
Футбол | 03.03.2025, 17:31
Гол на 90+10. Два украинца сыграли за Трабзонспор в чемпионате Турции
Гол на 90+10. Два украинца сыграли за Трабзонспор в чемпионате Турции
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NadalKing
Мне кажется Барсе необходимо его продавать летом, очень сомневаюсь,что следующий сезон будет таким же,а деньги Барсе нужны.. 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
03.03.2025, 07:50 3
Бокс
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
02.03.2025, 08:45 16
Футбол
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
02.03.2025, 08:25 13
Футбол
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
03.03.2025, 02:27 5
Теннис
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
02.03.2025, 06:23 35
Футбол
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
02.03.2025, 22:29 9
Футбол
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
02.03.2025, 11:13 2
Футбол
ВИДЕО. Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как кайфует
ВИДЕО. Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как кайфует
02.03.2025, 11:45 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем