Испания03 марта 2025, 23:08 |
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Есть интерес. Барселона установила огромный ценник на свою суперзвезду
Рафинья не покинет клуб за сумму меньше, чем 150 миллионов евро
03 марта 2025, 23:08 |
461
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Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание клубов из саудовской Аравии, сообщает Fichajes.
По информации источника, 28-летний футболист интересен нескольким клубам, но установленный испанским грандом ценник в размере 150 миллионов евро серьезно усложняет возможность трансфера.
В текущем сезоне Рафинья провел 39 матчей на клубном уровне, забил 24 гола и отдал 18 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что в «Ливерпуле» нашли замену Мохамеду Салаху.
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Комментарии 1
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Мне кажется Барсе необходимо его продавать летом, очень сомневаюсь,что следующий сезон будет таким же,а деньги Барсе нужны..
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