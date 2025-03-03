Есть интерес. Барселона установила огромный ценник на свою суперзвезду

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание клубов из саудовской Аравии, сообщает Fichajes.

По информации источника, 28-летний футболист интересен нескольким клубам, но установленный испанским грандом ценник в размере 150 миллионов евро серьезно усложняет возможность трансфера.

В текущем сезоне Рафинья провел 39 матчей на клубном уровне, забил 24 гола и отдал 18 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что в «Ливерпуле» нашли замену Мохамеду Салаху.