В Ливерпуле нашли замену Салаху. Это один из фаворитов на Золотой Мяч

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает El Nacional.

По информации источника, 28-летний футболист рассматривается английским грандом как замену Мохамеду Салаху, контракт которого истекает летом 2025 года. Испанский гранд может продать игрока за сумму около 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Рафинья провел 39 матчей на клубном уровне, забил 24 гола и отдал 18 ассистов.

Рафинья является одним из фаворитов на «Золотой Мяч».

Ранее сообщалось о том, что Лионель Месси назвал человека, от которого «Барселоне» стоит избавиться.