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  4. В Ливерпуле нашли замену Салаху. Это один из фаворитов на Золотой Мяч
Англия
03 марта 2025, 21:48 |
1112
2

В Ливерпуле нашли замену Салаху. Это один из фаворитов на Золотой Мяч

Рафинья привлекает внимание английского гранда

03 марта 2025, 21:48 |
1112
2
В Ливерпуле нашли замену Салаху. Это один из фаворитов на Золотой Мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает El Nacional.

По информации источника, 28-летний футболист рассматривается английским грандом как замену Мохамеду Салаху, контракт которого истекает летом 2025 года. Испанский гранд может продать игрока за сумму около 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Рафинья провел 39 матчей на клубном уровне, забил 24 гола и отдал 18 ассистов.

Рафинья является одним из фаворитов на «Золотой Мяч».

Ранее сообщалось о том, что Лионель Месси назвал человека, от которого «Барселоне» стоит избавиться.

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Рафинья Диас Барселона Мохамед Салах трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Ливерпуль Золотой мяч
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Комментарии 2
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Mark4854590
Салах поки нікуди не йде. Футболіст використовує інтерес інших клубів у торгах за новий контракт. Ліверпуль показує, що може замінити Салаха.  
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+1
Avaksi
Це буде велика втрата для Барси. Але з іншої сторони каталонцям треба розвантажити баланс, тому такий трансфер цілком реальний.
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0
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