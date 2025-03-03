В Ливерпуле нашли замену Салаху. Это один из фаворитов на Золотой Мяч
Рафинья привлекает внимание английского гранда
Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает El Nacional.
По информации источника, 28-летний футболист рассматривается английским грандом как замену Мохамеду Салаху, контракт которого истекает летом 2025 года. Испанский гранд может продать игрока за сумму около 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Рафинья провел 39 матчей на клубном уровне, забил 24 гола и отдал 18 ассистов.
Рафинья является одним из фаворитов на «Золотой Мяч».
Ранее сообщалось о том, что Лионель Месси назвал человека, от которого «Барселоне» стоит избавиться.
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