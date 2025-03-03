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  4. Месси назвал человека, от которого Барселоне стоит избавиться
Испания
03 марта 2025, 00:04 |
860
0

Месси назвал человека, от которого Барселоне стоит избавиться

Аргентинец хочет отставки президента клуба Жоана Лапорты

03 марта 2025, 00:04 |
860
0
Месси назвал человека, от которого Барселоне стоит избавиться
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Звездный аргентинский вингер «Интер» Майами Лионель Месси назвал условие, при котором рассмотрит возвращение в «Барселону».

По информации Elgoldigital, аргентинец считает, что отставка президента каталонском клуба Жоана Лапорта пойдет «Барселоне» на пользу. Более того, Месси рассмотрит возвращение в «Барселону», если Лапорта покинет клуб. Месси до сих пор обижается на Лапорту из-за того, что был вынужден покинуть «Барсу» в 2021 году.

Сам Жоан Лапорта не верит, что клубу удастся вернуть Месси.

Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2021 год. Ранее Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола.

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Жоан Лапорта Лионель Месси Барселона Ла Лига Интер Майами чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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