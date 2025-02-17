Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола

Обладатель Золотого мяча 2005 года Роналдиньо высказался о звездном аргентинском нападающем Лионеле Месси.

«Есть Диего Марадона, Пеле, Роналдо. Мне трудно сказать, что Месси лучший за всю историю футбола. Я могу лишь сказать, что он лучший игрок своей эпохи», – сказал Роналдиньо.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.