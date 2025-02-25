Новый топ-конкурент для Салаха. Обновлен рейтинг фаворитов на ЗМ-2025

Популярный интернет-портал Goal.com обновил свой рейтинг претендентов на «Золотой мяч 2025».

На третью строчку топа со второй упал бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья. На данный момент его команда лидирует в Ла Лиге и продолжает выступления в Лиге чемпионов, а сам игрок имеет 27+16 очков по системе гол+пас в этом сезоне.

Второе место по версии экспертов занимает французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. На прошлой неделе форвард оформил хет-трик в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», что точно повлияло на его прорыв в списке фаворитов на ЗМ-2025. Всего на его счету в этой кампании уже 28 голов и 5 ассистов.

Лидером списка остается египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. «Фараон» имеет уже более 50 результативных действий в этом сезоне (32 забитых мяча и 21 голевая передача) и ведет «красных» к победе в АПЛ и ЛЧ – в обоих турнирах именно его команда является фаворитом.

Топ-20 фаворитов «Золотого мяча 2025» по версии Goal.com: