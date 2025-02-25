Новый топ-конкурент для Салаха. Обновлен рейтинг фаворитов на ЗМ-2025
На вторую строчку топа ворвался Килиан Мбаппе
Популярный интернет-портал Goal.com обновил свой рейтинг претендентов на «Золотой мяч 2025».
На третью строчку топа со второй упал бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья. На данный момент его команда лидирует в Ла Лиге и продолжает выступления в Лиге чемпионов, а сам игрок имеет 27+16 очков по системе гол+пас в этом сезоне.
Второе место по версии экспертов занимает французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. На прошлой неделе форвард оформил хет-трик в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», что точно повлияло на его прорыв в списке фаворитов на ЗМ-2025. Всего на его счету в этой кампании уже 28 голов и 5 ассистов.
Лидером списка остается египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. «Фараон» имеет уже более 50 результативных действий в этом сезоне (32 забитых мяча и 21 голевая передача) и ведет «красных» к победе в АПЛ и ЛЧ – в обоих турнирах именно его команда является фаворитом.
Топ-20 фаворитов «Золотого мяча 2025» по версии Goal.com:
- 1. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
- 2. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, Франция)
- 3. Рафинья («Барселона», Бразилия)
- 4. Ламин Ямал («Барселона», Испания)
- 5. Роберт Левандовски («Барселона», Польша)
- 6. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, Бразилия)
- 7. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, Англия)
- 8. Гарри Кейн («Бавария», Англия)
- 9. Флориан Вирц («Байер», Германия)
- 10. Джамал Мусиала («Бавария», Германия)
- 11. Усман Дембеле («ПСЖ», Франция)
- 12. Антуан Гризманн («Атлетико», Франция)
- 13. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина)
- 14. Хулиан Альварес («Атлетико», Аргентина)
- 15. Педри («Барселона», Испания)
- 16. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды)
- 17. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия)
- 18. Майкл Олисе («Бавария», Франция)
- 19. Александер Исак («Ньюкасл», Швеция)
- 20. Виктор Дёкереш («Спортинг», Швеция)
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