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25 февраля 2025, 14:47 |
1516
3

Новый топ-конкурент для Салаха. Обновлен рейтинг фаворитов на ЗМ-2025

На вторую строчку топа ворвался Килиан Мбаппе

25 февраля 2025, 14:47 |
1516
3
Новый топ-конкурент для Салаха. Обновлен рейтинг фаворитов на ЗМ-2025
Goal.com

Популярный интернет-портал Goal.com обновил свой рейтинг претендентов на «Золотой мяч 2025».

На третью строчку топа со второй упал бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья. На данный момент его команда лидирует в Ла Лиге и продолжает выступления в Лиге чемпионов, а сам игрок имеет 27+16 очков по системе гол+пас в этом сезоне.

Второе место по версии экспертов занимает французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. На прошлой неделе форвард оформил хет-трик в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», что точно повлияло на его прорыв в списке фаворитов на ЗМ-2025. Всего на его счету в этой кампании уже 28 голов и 5 ассистов.

Лидером списка остается египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. «Фараон» имеет уже более 50 результативных действий в этом сезоне (32 забитых мяча и 21 голевая передача) и ведет «красных» к победе в АПЛ и ЛЧ – в обоих турнирах именно его команда является фаворитом.

Топ-20 фаворитов «Золотого мяча 2025» по версии Goal.com:

  • 1. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
  • 2. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, Франция)
  • 3. Рафинья («Барселона», Бразилия)
  • 4. Ламин Ямал («Барселона», Испания)
  • 5. Роберт Левандовски («Барселона», Польша)
  • 6. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, Бразилия)
  • 7. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, Англия)
  • 8. Гарри Кейн («Бавария», Англия)
  • 9. Флориан Вирц («Байер», Германия)
  • 10. Джамал Мусиала («Бавария», Германия)
  • 11. Усман Дембеле («ПСЖ», Франция)
  • 12. Антуан Гризманн («Атлетико», Франция)
  • 13. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина)
  • 14. Хулиан Альварес («Атлетико», Аргентина)
  • 15. Педри («Барселона», Испания)
  • 16. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды)
  • 17. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия)
  • 18. Майкл Олисе («Бавария», Франция)
  • 19. Александер Исак («Ньюкасл», Швеция)
  • 20. Виктор Дёкереш («Спортинг», Швеция)
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Дмитрий Вус Источник: Goal.com
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Комментарии 3
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GloryUkraine
Не бачу поки Ямала так високо в рейтингу.
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Victor673256ua
Велику вагу для отримання Золотого м'яча матиме вигране чемпіонство та перемога в Лізі чемпіонів
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