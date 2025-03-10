Украина. Премьер лига10 марта 2025, 20:16 | Обновлено 10 марта 2025, 20:32
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Динамо летом покинет ветеран. Он забил невероятный гол за сборную Украины
У Александра Караваева заканчивается контракт
10 марта 2025, 20:16 | Обновлено 10 марта 2025, 20:32
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У 32-летнего защитника «Динамо» Александра Караваева летом этого года заканчивается контракт.
По информации источника, Караваев и киевский клуб не ведут никаких переговоров о продлении соглашения. Киевский гранд не готов продлевать с Караваевым контракт, с большой долей вероятности Александр летом будет искать новый клуб.
В этом сезоне Караваев провел 21 матч, забил пять голов и отдал три асиста. Болельщикам сборной Украины Караваев запомнился фантастическим голом в квалификации Евро-2024 против Северной Македонии (2:0).
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Комментарии 4
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21 матч 5 голов и 2 ассиста, это при том что мало игрового времени дают, прекрасная статистика, кабаев всего 8 голов и 8 ассистов за 3 года и практически всегда в основе и это игрок атаки. Караваев может много позиций закрыть, недооценённый игрок, надо продлить его обязательно.
Ага Лучкевич типу краще,буде вічно травмований
Свершилось! Эту пустоту надо было вышвырнуть 5 лет назад. Лобана на него не было.
Турция наверное дальше.
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