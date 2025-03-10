Динамо летом покинет ветеран. Он забил невероятный гол за сборную Украины

У 32-летнего защитника «Динамо» Александра Караваева летом этого года заканчивается контракт.

По информации источника, Караваев и киевский клуб не ведут никаких переговоров о продлении соглашения. Киевский гранд не готов продлевать с Караваевым контракт, с большой долей вероятности Александр летом будет искать новый клуб.

В этом сезоне Караваев провел 21 матч, забил пять голов и отдал три асиста. Болельщикам сборной Украины Караваев запомнился фантастическим голом в квалификации Евро-2024 против Северной Македонии (2:0).