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  4. Динамо летом покинет ветеран. Он забил невероятный гол за сборную Украины
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 20:16 | Обновлено 10 марта 2025, 20:32
1092
4

Динамо летом покинет ветеран. Он забил невероятный гол за сборную Украины

У Александра Караваева заканчивается контракт

10 марта 2025, 20:16 | Обновлено 10 марта 2025, 20:32
1092
4
Динамо летом покинет ветеран. Он забил невероятный гол за сборную Украины
ФК Динамо. Александр Караваев

У 32-летнего защитника «Динамо» Александра Караваева летом этого года заканчивается контракт.

По информации источника, Караваев и киевский клуб не ведут никаких переговоров о продлении соглашения. Киевский гранд не готов продлевать с Караваевым контракт, с большой долей вероятности Александр летом будет искать новый клуб.

В этом сезоне Караваев провел 21 матч, забил пять голов и отдал три асиста. Болельщикам сборной Украины Караваев запомнился фантастическим голом в квалификации Евро-2024 против Северной Македонии (2:0).

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Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
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Комментарии 4
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Lesovij7
21 матч 5 голов и 2 ассиста, это при том что мало игрового времени дают, прекрасная статистика, кабаев всего 8 голов и 8 ассистов за 3 года и практически всегда в основе и это игрок атаки. Караваев может много позиций закрыть, недооценённый игрок, надо продлить его обязательно.
 
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+3
Юрий Щербань
Ага Лучкевич типу краще,буде вічно травмований 
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+1
vovei
Свершилось! Эту пустоту надо было вышвырнуть 5 лет назад. Лобана на него не было.
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0
Lulinnha
Турция наверное дальше. 
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0
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