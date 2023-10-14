Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии

В субботу, 14 октября, состоялся матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Украины и Северной Македонии. Поединок на пражском стадионе «Epet Arena» завершился победой украинцев.

Много разговоров вокруг шансов сборной Украины попасть в основной раунд чемпионата Европы-2024, который следующим летом будет проходить в Германии, велось вокруг противостояния команды Сергея Реброва и Италии в борьбе за итоговую вторую строчку. Однако реалии турнирной таблицы квинтета C указывали нам еще и на то, что позиции «сине-желтых» была готова атаковать Северная Македония.

Особенно острым становился этот вопрос в канун очной игры против коллектива Благоя Милевски в Праге. Тем более если вспомнить нашу первую встречу в этом отборочном цикле в Скопье, где приходилось буквально спасаться от поражения (3:2). Очевидно, что выводы после той игры были сделаны на всех уровнях, но кадровые проблемы украинцев откровенно донимали – без сразу двух ключевых игроков правого фланга атаки приходилось играть против сложного соперника, поэтому полагались мы преимущественно на тренерский опыт Реброва и его помощников.

В отличие от домашней игры, соперники не выразили желания играть в открытый футбол и действовать с акцентом на атаку. Украина этим воспользовалась настолько умело, что мяча у гостей почти не было, а на нашем счету тем временем начали появляться первые опасные моменты. Но сначала рывки Мудрика через левый фланг к штрафной не приводили к качественному преимуществу, хотя и угрозу чужим воротам он представлял немалую.

Вот только с ударами в завершение что-то не пошло ни у Михаила, ни чуть позже у Довбика, которые постоянно с острых углов пробивали точно во вратаря, а получить более выгодные позиции мешали оппоненты. Параллельным курсом начала включаться в ход событий и команда Благоя Милевски, и уже первый ее момент – удар Миовски с левого фланга штрафного в Трубина – дал нам возможность понять, что успех сам по себе не придет.

Надо было дожимать, и сделали мы это роскошным высоким прессингом с участием Судакова на 30 минуте, который сначала забрал мяч перед чужим штрафным у Атанасова, после чего пробил в Серафимова издалека, а удачный рикошет помог отыграть вратаря. Нужно было немного охладить пылкие головы и в дальнейшем держать игру под контролем, но что-то снова пошло не так.

Украина начала проигрывать мячи на собственной половине поля, что мгновенно привело к очень серьезным пробелам в защите, которые соперники пытались использовать по своему усмотрению. Оставался только Трубин, который должен спасать ворота, что он в итоге и делал во время моментов Миовски и Ашковски, но с такой паникой в защите нужно было что-то делать во время перерыва.

Очевидно, что торопить события и проводить ротацию сразу с начала второго тайма было бы слишком опрометчивым шагом с нашей стороны, в то время как соперникам терять было нечего. Так что две замены – реакция Милевски на поведение его команды. И хотя от этого тренерского решения Северная Македония начала набирать обороты, все равно мяч находился вдалеке от нашей штрафной, а затем возник внезапный момент для Довбика, который в центре штрафного промахнулся ударом мимо левой стойки с гениального паса Судакова. Ну и что, что там мог быть офсайд?

Было бы хуже, если бы в следующей атаке Трубин не вытянул плечом мертвый мяч после удара Чурлинова, которого пропустили защитники на правый фланг штрафной, словно своего. Требовалось возвращать преимущество в контроле и для этого привлекли Малиновского, первым же действием которого на поле стал фол на желтую карточку отмашкой от соперника. На фоне попадания ударом головой в перекладину от Матвиенко в завершение подачи углового с правого фланга от Зинченко этого можно было и не заметить, а игра тем временем приобретала какие-то безумные обороты.

В таком темпе держать болельщиков сборной Украины долгое время было нельзя, потому что иногда становилось страшно за нашу игру в защите, поэтому команда Реброва начала сушить и пытаться ловить соперников на быстрых переходах к атаке. Вновь ребром встал вопрос реализации голевых моментов. И если выстрел Судакова издали лишь чудом перевел в перекладину Димитриевски, то Яремчук после появления на замену мог бы и забить при ударе с правого края чужих владений.

Но жирную точку в этой игре поставил не кто иной, как Караваев, которому хватило смекалки самостоятельно провести выпад через левый фланг уже в компенсированное время и дать очень дальний выстрел за воротник вратарю соперников, который, похоже, больше хотел играть на нашей половине вместе с другими партнерами.

Следующий матч сборная Украины проведет в гостях у Мальты, тогда как Северную Македонию будет ждать игра на выезде против Италии.

Отборочный этап к Евро-2024. Группа С. 6 тур.

Украина – Северная Македония – 2:0

Судаков (30), Караваев (90+6).

Малиновский (69), Зинченко (90+7) - Серафимов (90+2), Адеми (90+3).

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко (Сидорчук, 76), Степаненко, Судаков (Сваток, 87), Мудрик (Караваєв, 87), Зубков (Малиновский, 67), Довбик (Яремчук, 76).

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Серафимов, Манев (Чурлинов, 46), Алиоски, Барди, Атанасов (Адеми, 63), Элези (Дорьев, 74), Ашковски (Димоски, 46), Миовски (Трайковски, 84) Элмас.

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

Стадион: «Epet Arena» (г.Прага, Чехия).

УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ