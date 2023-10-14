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Евро
УКРАИНА
14.10.2023 16:00 – FT 2 : 0
Северная Македония
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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 17:57 | Обновлено 14 октября 2023, 18:40
8133
73

Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии

«Сине-желтые» доминировали полчаса, еще час было неспокойно

14 октября 2023, 17:57 | Обновлено 14 октября 2023, 18:40
8133
73
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Фото Павла Кубанова

В субботу, 14 октября, состоялся матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Украины и Северной Македонии. Поединок на пражском стадионе «Epet Arena» завершился победой украинцев.

Много разговоров вокруг шансов сборной Украины попасть в основной раунд чемпионата Европы-2024, который следующим летом будет проходить в Германии, велось вокруг противостояния команды Сергея Реброва и Италии в борьбе за итоговую вторую строчку. Однако реалии турнирной таблицы квинтета C указывали нам еще и на то, что позиции «сине-желтых» была готова атаковать Северная Македония.

Особенно острым становился этот вопрос в канун очной игры против коллектива Благоя Милевски в Праге. Тем более если вспомнить нашу первую встречу в этом отборочном цикле в Скопье, где приходилось буквально спасаться от поражения (3:2). Очевидно, что выводы после той игры были сделаны на всех уровнях, но кадровые проблемы украинцев откровенно донимали – без сразу двух ключевых игроков правого фланга атаки приходилось играть против сложного соперника, поэтому полагались мы преимущественно на тренерский опыт Реброва и его помощников.

В отличие от домашней игры, соперники не выразили желания играть в открытый футбол и действовать с акцентом на атаку. Украина этим воспользовалась настолько умело, что мяча у гостей почти не было, а на нашем счету тем временем начали появляться первые опасные моменты. Но сначала рывки Мудрика через левый фланг к штрафной не приводили к качественному преимуществу, хотя и угрозу чужим воротам он представлял немалую.

Вот только с ударами в завершение что-то не пошло ни у Михаила, ни чуть позже у Довбика, которые постоянно с острых углов пробивали точно во вратаря, а получить более выгодные позиции мешали оппоненты. Параллельным курсом начала включаться в ход событий и команда Благоя Милевски, и уже первый ее момент – удар Миовски с левого фланга штрафного в Трубина – дал нам возможность понять, что успех сам по себе не придет.

Надо было дожимать, и сделали мы это роскошным высоким прессингом с участием Судакова на 30 минуте, который сначала забрал мяч перед чужим штрафным у Атанасова, после чего пробил в Серафимова издалека, а удачный рикошет помог отыграть вратаря. Нужно было немного охладить пылкие головы и в дальнейшем держать игру под контролем, но что-то снова пошло не так.

Украина начала проигрывать мячи на собственной половине поля, что мгновенно привело к очень серьезным пробелам в защите, которые соперники пытались использовать по своему усмотрению. Оставался только Трубин, который должен спасать ворота, что он в итоге и делал во время моментов Миовски и Ашковски, но с такой паникой в защите нужно было что-то делать во время перерыва.

Очевидно, что торопить события и проводить ротацию сразу с начала второго тайма было бы слишком опрометчивым шагом с нашей стороны, в то время как соперникам терять было нечего. Так что две замены – реакция Милевски на поведение его команды. И хотя от этого тренерского решения Северная Македония начала набирать обороты, все равно мяч находился вдалеке от нашей штрафной, а затем возник внезапный момент для Довбика, который в центре штрафного промахнулся ударом мимо левой стойки с гениального паса Судакова. Ну и что, что там мог быть офсайд?

Было бы хуже, если бы в следующей атаке Трубин не вытянул плечом мертвый мяч после удара Чурлинова, которого пропустили защитники на правый фланг штрафной, словно своего. Требовалось возвращать преимущество в контроле и для этого привлекли Малиновского, первым же действием которого на поле стал фол на желтую карточку отмашкой от соперника. На фоне попадания ударом головой в перекладину от Матвиенко в завершение подачи углового с правого фланга от Зинченко этого можно было и не заметить, а игра тем временем приобретала какие-то безумные обороты.

В таком темпе держать болельщиков сборной Украины долгое время было нельзя, потому что иногда становилось страшно за нашу игру в защите, поэтому команда Реброва начала сушить и пытаться ловить соперников на быстрых переходах к атаке. Вновь ребром встал вопрос реализации голевых моментов. И если выстрел Судакова издали лишь чудом перевел в перекладину Димитриевски, то Яремчук после появления на замену мог бы и забить при ударе с правого края чужих владений.

Но жирную точку в этой игре поставил не кто иной, как Караваев, которому хватило смекалки самостоятельно провести выпад через левый фланг уже в компенсированное время и дать очень дальний выстрел за воротник вратарю соперников, который, похоже, больше хотел играть на нашей половине вместе с другими партнерами.

Следующий матч сборная Украины проведет в гостях у Мальты, тогда как Северную Македонию будет ждать игра на выезде против Италии.

Отборочный этап к Евро-2024. Группа С. 6 тур.

Украина – Северная Македония – 2:0

Судаков (30), Караваев (90+6).

Малиновский (69), Зинченко (90+7) - Серафимов (90+2), Адеми (90+3).

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко (Сидорчук, 76), Степаненко, Судаков (Сваток, 87), Мудрик (Караваєв, 87), Зубков (Малиновский, 67), Довбик (Яремчук, 76).

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Серафимов, Манев (Чурлинов, 46), Алиоски, Барди, Атанасов (Адеми, 63), Элези (Дорьев, 74), Ашковски (Димоски, 46), Миовски (Трайковски, 84) Элмас.

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

Стадион: «Epet Arena» (г.Прага, Чехия).

УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 74
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Ekvato
Проти непростої Македонії зіграли креативно навіть без Циганкова і Ярмоленка. Молодці, моментів було багато, реалізації ще би кращої
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+17
avk2307
А два позорных провокатора  Александр Киев и Запасной поджали хвосты и смайлики ставят. А забили то игроки и Шахтера и Динамо.
Клоунам ботам позор.
Браво сборная Украины. Единая команда, а не вот эти козни со стороны ботов.
 Вместе победим!!!
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+15
Показать Скрыть 2 ответа
avk2307
А Караваев за 10 минут показал как надо активно работать и в защите и в нападении ...
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+15
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bossi
Італія це основний суперник .Гра сподобалася
Всі молодці.. 
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+14
bonv
З Перемогою!
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+13
Vbolivalnyk-Peter
Вітаю хлопців з перемогою!!! Про хороше: Турбін - ТОП, Судаков - красава, Забарний та Довбик - на рівні. Мудрик - в принципі гарно, однак потрібно голову піднімати... Про погане: Яремчук - або щось починає робити зі своєю грою, або як мінімум не приїжджає до збірної. Зубков - найгірший гравець у складі нашої збірної. Навіть не хочу нічого коментувати по його грі. Повне дно (я виключно про цей матч). Без Циганкова чи на крайняк Ярмоли, наразі, на правому фланзі півзахисту повна печалька....
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+12
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Cityzen83
Красені! Караваєв звичайно положив таку красоту, що уухх.
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+12
avk2307
Судаков , Трубин и Миколенко были лучшими
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+12
Павло
Ця гра увійде в історію завдяки геніальному голу Караваєва 
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+10
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Умник
Супер сыграли, Караваев красота.
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+9
Болела
Блін. Ну в Трубіна там такий сейв був. Дальною рукою, не дивлячись, на реакції, на інстинктах. В чомусь переломний момент. 
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+8
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NikoKam1969
Молодці команда , молодці вболівальники. Усіх з перемогою. Слава Україні !
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+8
Анатолий Басов
Чайка тренера, поставити Караваєва зліва хава, це геніально, вийшов і забив. Красень.
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+8
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Mac_Gyver
Гол Караваєва як вишенка на торті
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+8
Ostrov Khortitsa
Сегодня понял, почему Малиновский уже в Дженоа играет
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+7
Показать Скрыть 2 ответа
ВАЛ
Вітання,БРАВО!!!💙💛🇺🇦👍
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+7
Sergey Romanchik
Ну хоть смотрибельно! Молодцы! 
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+7
Лига конференций без динамо
Трубин лев матча 
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+6
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kadaad
Непонятно зачем и главное почему на поле выпускают Яремчука. Реально человек или не в форме или его дни в сборной окончательно прошли. Кроме как падениями на пятую точку ничем не запомнился.
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+5
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serhiy
Молодці !!!
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+5
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