Украина – Северная Македония. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира Евро-2024
В субботу, 14 октября, состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Украины и Северной Македонии. Команды встретятся на стадионе "Epet Arena" в Праге (Чехия). Начало поединка – в 16:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команда Сергея Реброва в сентябре неплохо отыграла матчи против Англии и Италии, хотя и сумела заработать лишь одно очко. Тем не менее и этого на данном этапе достаточно, чтобы сохранять видимые шансы на одну из двух путевок в финальный раунд Евро-2024. После 5 из 8 сыгранных матчей сборная Украины имеет 7 очков. Столько же у Италии и Северной Македонии. Но итальянцы сыграли на один матч меньше
Команда Благоя Милевски 6 из своих 7 очков набрала в противостоянии с мальтийцами, а также сумела не проиграть итальянцам в домашней встрече. Благодаря результату именно того матча с фаворитами интрига в этой группе настолько закручена. Хотя, глядя в календарь наших соперников, становится понятно, что шансы македонцев на второе место довольно призрачны.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Северная Македония., за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
Опрос
Крупная победа Украины
0 голосов 0.1 %
Минимальная победа Украины
1 голос 100 %
Ничья
0 голосов 0.1 %
Минимальная победа Сев. Македонии
0 голосов 0.1 %
Крупная победа Сев. Македонии
0 голосов 0.1 %
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Неожиданный поворот карьеры
В клубе не ждут Александра и отрицают связь с футболистом