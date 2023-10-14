В субботу, 14 октября, состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Украины и Северной Македонии. Команды встретятся на стадионе "Epet Arena" в Праге (Чехия). Начало поединка – в 16:00 по киевскому времени.

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Команда Сергея Реброва в сентябре неплохо отыграла матчи против Англии и Италии, хотя и сумела заработать лишь одно очко. Тем не менее и этого на данном этапе достаточно, чтобы сохранять видимые шансы на одну из двух путевок в финальный раунд Евро-2024. После 5 из 8 сыгранных матчей сборная Украины имеет 7 очков. Столько же у Италии и Северной Македонии. Но итальянцы сыграли на один матч меньше

Команда Благоя Милевски 6 из своих 7 очков набрала в противостоянии с мальтийцами, а также сумела не проиграть итальянцам в домашней встрече. Благодаря результату именно того матча с фаворитами интрига в этой группе настолько закручена. Хотя, глядя в календарь наших соперников, становится понятно, что шансы македонцев на второе место довольно призрачны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Северная Македония., за которой можно будет следить в украинской версии сайта.