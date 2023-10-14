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Евро
УКРАИНА
14.10.2023 16:00 - : -
Северная Македония
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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 07:25 | Обновлено 14 октября 2023, 07:58
85
0

Украина – Северная Македония. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира Евро-2024

14 октября 2023, 07:25 | Обновлено 14 октября 2023, 07:58
85
0
Украина – Северная Македония. Текстовая трансляция матча

В субботу, 14 октября, состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Украины и Северной Македонии. Команды встретятся на стадионе "Epet Arena" в Праге (Чехия). Начало поединка – в 16:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва в сентябре неплохо отыграла матчи против Англии и Италии, хотя и сумела заработать лишь одно очко. Тем не менее и этого на данном этапе достаточно, чтобы сохранять видимые шансы на одну из двух путевок в финальный раунд Евро-2024. После 5 из 8 сыгранных матчей сборная Украины имеет 7 очков. Столько же у Италии и Северной Македонии. Но итальянцы сыграли на один матч меньше

Команда Благоя Милевски 6 из своих 7 очков набрала в противостоянии с мальтийцами, а также сумела не проиграть итальянцам в домашней встрече. Благодаря результату именно того матча с фаворитами интрига в этой группе настолько закручена. Хотя, глядя в календарь наших соперников, становится понятно, что шансы македонцев на второе место довольно призрачны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Северная Македония., за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Спрогнозируйте исход ⚽️ матча квалификации 🏆 Евро-2024 между сборными Украины и Северной Македонии, который пройдет 14 октября в 16:00 в чешской Праге

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Источник Sport.ua
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