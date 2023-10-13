14 октября на стадионе Epet Arena в Праге состоится квалификационный матч чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Украины и Северной Македонии. Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени.

Украина

Команда Сергея Реброва в сентябре неплохо отыграла матчи против Англии и Италии, хотя и сумела заработать лишь одно очко. Тем не менее, и этого на данном этапе достаточно, чтобы сохранять видимые шансы на одну из двух путевок в финальный раунд Евро-2024. В Прагу сборная Украины прибыла с кадровыми проблемами. Из строя выбыли оба основных правых вингера: легионер «Жироны» Виктор Цыганков получил травму двуглавой мышцы бедра правой ноги, игрок «Динамо» Андрей Ярмоленко был прооперирован в Барселоне. Вероятно, на этой позиции сыграет Александр Зубков, но возможны и другие более неожиданные варианты.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За день до матча стало известно, что в предстоящей встрече не сможет сыграть Сергей Кривцов, но в общую группу вернулся Денис Попов. Также Ребров подтвердил, что повреждение Михаила Мудрика из «Челси» оказалось не слишком серьезным, он сможет помочь команде.

После 5 из 8 сыгранных матчей сборная Украины имеет 7 очков. Столько же у Италии и Северной Македонии. Но итальянцы сыграли на один матч меньше, хотя впереди у них еще игра в Англии. У нас после игры с македонцами встреча с Мальтой и очное противостояние со Скуадрой 20 ноября в номинально домашнем Леверкузене.

Северная Македония

Команда Благоя Милевски 6 из своих 7 очков в турнирной таблице набрала в противостоянии с мальтийцами, а также сумела не проиграть итальянцам в домашней встрече. Благодаря результату именно того матча с фаворитами интрига в этой группе настолько закручена. Хотя, глядя в календарь наших соперников, становится понятно, что их шансы на второе место довольно призрачны. После выездной игры с Украиной им предстоит сыграть на выезде с Италией и принять дома Англию. Даже если парни Гарета Саутгейта к тому времени уже досрочно станут первыми, то самой Северной Македонии до последней встречи еще нужно сохранить теоретические шансы. В любом случае, в субботу, в седьмом туре группового этапа, в нашей группе пока ничего окончательно решиться не может.

История противостояний

За последние годы это будет уже третья встреча Украины и Северной Македонии. На Евро-2020 мы обыграли эту команду на групповой стадии. После ударного первого тайма вторая половина встречи была не очень хорошей со стороны сине-желтых, но все завершилось благополучно. Кардинально противоположный сценарий вышел в этом отборочном цикле, когда мы горели 0:2 после первого тайма в Скопье. После беззубой игры в атаке в первые 45 минут во втором тайме удалось показать отличную реализацию и из пяти моментов (0,9 xG в сумме) выдавить нужные три гола для победы. В отборе к Евро-2016 мы дважды обыграли Северную Македонию, не пропустив.

Прогноз

Букмекеры считают сборную Украины фаворитами, это понятно. При Реброве команда выглядит цельным коллективом, и в игре понятна тренерская задумка, которую игроки пытаются воплотить на поле. Без Цыганкова и Ярмоленко забивать будет труднее, победа в один мяч – весьма вероятный сценарий.

Ориентировочные составы:

Украина: Бущан, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Зинченко, Мудрик, Зубков, Довбик.

Северная Македония: Шишковски, Манев, Муслиу, Серафимов, Димоски, Алими, Адеми, Алиоски, Барди, Миовски, Элмас.

14 октября, суббота