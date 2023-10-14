14.10.2023 16:00 – FT 2 : 0
Чемпионат Европы14 октября 2023, 18:10 | Обновлено 14 октября 2023, 18:32
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Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С
14 октября 2023, 18:10 | Обновлено 14 октября 2023, 18:32
12718
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14 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на Epet Arena в Праге. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды.
Голами за «сине-желтых» отличились Георгий Судаков и Александр Караваев.
Евро-2024. Квалификация. 14 октября
Группа С. 7-й тур
Украина – Северная Македония – 2:0
Голы: Судаков, 30, Караваев, 90+6
ГОЛ! 1:0 Судаков, 30 мин.
ГОЛ! 2:0 Караваев, 90+6 мин.
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (УКРАИНА).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (УКРАИНА).
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