14 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.

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Поединок прошел на Epet Arena в Праге. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды.

Голами за «сине-желтых» отличились Георгий Судаков и Александр Караваев.

Евро-2024. Квалификация. 14 октября

Группа С. 7-й тур

Украина – Северная Македония – 2:0

Голы: Судаков, 30, Караваев, 90+6

ГОЛ! 1:0 Судаков, 30 мин.

ГОЛ! 2:0 Караваев, 90+6 мин.