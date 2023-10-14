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Евро
УКРАИНА
14.10.2023 16:00 – FT 2 : 0
Северная Македония
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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 19:27 | Обновлено 14 октября 2023, 19:59
4861
20

Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?

Тренер дал оценку сборной и игре Мудрика

14 октября 2023, 19:27 | Обновлено 14 октября 2023, 19:59
4861
20
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Муд

Наставник сборной Украины Сергей Ребров оценил победу 2:0 над Северной Македонией в матче отбора Евро-2024, а также обсудил ротацию и игру Михаила Мудрика.

— Насколько поддержка наших болельщиков прибавляла сил ребятам?

— Поддержка всегда помогает, мы очень благодарны за нее. Также благодарные Чехии и Праге, которые позволили нам подготовиться к встрече, предоставили этот стадион. Сегодня была очень хорошая атмосфера, она помогала игрокам, что очень важно.

— Может быть, вы заметили, что арбитр разрешал более агрессивную игру? Это как-то повлияло на ее темп? Как сегодня сыграла команда соперников?

— Сборная Северной Македонии – крепкая команда. В атаке у них очень хорошие исполнители, что и продемонстрировали. Что касается рефери, то игра была очень важна для обеих команд. Было много стыков, борьбы. Наверное, когда одна из команд забивает мяч, то борьбы становится гораздо больше. Я считаю, что арбитр справился с игрой.

— Можем ли мы ожидать ротацию у сборной Украины матча против Мальты?

— Да, можем. Я после игры с Англией в сентябре говорил, что нужно посмотреть, как восстанавливаются игроки. Сегодня было очень тяжелое поле. Очень важна игра, я считаю, что футболисты отдали все эмоции и силы. Теперь нужно восстанавливаться, перед матчем с Мальтой посмотрим на их состояние.

– Михаил Мудрик не реализовал много моментов. Что вы думаете о его перспективах?

— Сколько лет Михаилу? Вы хотите, чтобы он уже был, как Месси? Он шаг за шагом пытается играть лучше. Вы спрашиваете меня, какая перспектива у футболиста, который уже играет за «Челси». У Мудрика все впереди, он много работает. Я не считаю, что сегодня Михаил провел какую-то неудачную игру – он очень помогал команде. То, что не забил, иногда бывает. Но он пробует, создает моменты.

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (УКРАИНА).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (УКРАИНА).
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Михаил Мудрик Сергей Ребров Украина - Северная Македония Евро-2024 сборная Украины по футболу Лионель Месси сборная Северной Македонии по футболу пресс-конференция
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 22
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BATI-GOOOOOL
А я верю в Мудрика,пообтесается,набьет шишек и главное повзрослеет в голове я думаю ему там пока лет 16-17 не более и ещё позажигает!!!
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+8
zeka23
Хто би що не говорив, а Михайло - це один з небагатьох гравців Збірної, який дійсно може робити різницю за рахунок індивідуальних якостей. Уся двіжуха в атаці особливо у 1 таймі була здебільшого завдяки його швидкості і дриблінгу. Звісно, на нього багато тиснуть і очікують чуда. А він хоче щось доказати і кожного разу отримуючи мяч, він намагається загострювати (де треба і не треба). Звідси багато втрат. Безумовно, футболіст він обдарований, особливо фізично, як атлет. З віком прийде і впевненість і футбольний інтелект. 
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+8
BUCH
Ярмоленко, з самого початку, дуже бокопорив... Не розумів - чому його ставить в основу Газвєв... Треба терпіння і довіра!!!
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+3
Burevestnik
коли Реброву і Шевченку було по 21-23 роки вони кошмарили Барселону 3:0 і 4:0. 
в гостьовому матчі ближче до фінального свистка на стадіоні залишалось 15-20 тисяч глядачів, які стоячи аплодували динамівцям після гри.  (чи буде ще таке...)
=
=
Ребров все вірно сказав, тренер збірної не буде принижувати свого гравця, бо він на нього надіється.
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+2
avk2307
Мудрик жертва шахтарських 70 млн. Він реально прогресує і краще став в порівнянні з весною та зимою цього року. Але на нього повісили цінник і Палкін, Срна та італійці розказували що він не гірший Мбаппе та Вінісіуса. От його й порівнюють з ними, а він сам не витягне гру, а ті можуть. А так потроху хлопець прогресує і може буде толк,якщо не буде партнерів ігнорувати. А то ж і вони до нього так як і він до них, що в Челсі,що в Збірній.
Корочше далі буде, але йому треба самому замислитись про своє я і командну роботу. А він тіпа хоче цього не бачити...
Якби його продали як Миколенко чи Троссарда за реальні гроші то і очікувань від нього було б меньше
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+2
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PUMA
Так Месси в 22 свой первый ЗМ  взял 
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+2
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Alehandro
Хочемо, щоб він, принаймні, як Судаков, був: щоб з"явилось розуміння того, що ти не продаєш себе на виставковому матчі, а граєш з командою і ви боретесь за результат...
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+1
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Эх. где мои 16 лет!
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0
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Мишка, конечно, не топ-звезда футбола, но довольно симпатичный мальчик с интересной прической аля бурундучок   И наверное мясистой упругой попкой!
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0
KGZVER
Вопрос не ради провокации, но почему имя Мудрика тут пишут как Михаил, если его зовут Михайло? Майкла Джордана тоже Михаилом Джорданом называете?
Я конечно не специалист, могу чего то не знать, но просто странно, что адапитируют имя под другой язык. В первый раз такое вижу.
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0
Игорь Украинский
Сравнили х с пальцем
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0
zzg77
А мне очень-очень не понравилось судейство, на многие нарушения судья закрывал глаза, а нашу сборную порой не за что карал. Короче друг Чиферина!!!
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0
Tasha19
Мудрик просто партнерів на полі не бачив, особливо в першому таймі. Ну нащо лізти трьох обігрувати, коли пас проситься, чи бити з гострого кута, коли в штрафній троє твоїх партнерів. І на вік вже пора переставати списувати, 23 роки скоро Міші, самий вік грати і показувати всі свої таланти.
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0
Falko
Скільки, скільки? Скоро 23. Мессі в його віці вже виграв Золотий м'яч і без варіантів чухав за другим, виграв Лігу Чемпіонів і Суперкубок УЄФА, наколотив за сотню голів тільки за Барсу (зокрема, і Шахті в Донецьку).
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-2
Raien
Шева та той же Ребров у його віці вже кошмарили топ клуби Європи. Барселона дуже добре памʼятає тих молодих хлопців)) І при всій повазі, їм до Мессі як до Луни. А Мудрику до їх рівня як до Луни.
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-2
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apepa
С Мудрика уже ничего не выйдет. У него хорошая скорость, но полное отсутствие техники. А без техники далеко не уедешь..
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-3
Fata Morgana (Zp)
Беспонтовая  шушера это Мурло
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-6
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