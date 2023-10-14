Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Тренер дал оценку сборной и игре Мудрика
Наставник сборной Украины Сергей Ребров оценил победу 2:0 над Северной Македонией в матче отбора Евро-2024, а также обсудил ротацию и игру Михаила Мудрика.
— Насколько поддержка наших болельщиков прибавляла сил ребятам?
— Поддержка всегда помогает, мы очень благодарны за нее. Также благодарные Чехии и Праге, которые позволили нам подготовиться к встрече, предоставили этот стадион. Сегодня была очень хорошая атмосфера, она помогала игрокам, что очень важно.
— Может быть, вы заметили, что арбитр разрешал более агрессивную игру? Это как-то повлияло на ее темп? Как сегодня сыграла команда соперников?
— Сборная Северной Македонии – крепкая команда. В атаке у них очень хорошие исполнители, что и продемонстрировали. Что касается рефери, то игра была очень важна для обеих команд. Было много стыков, борьбы. Наверное, когда одна из команд забивает мяч, то борьбы становится гораздо больше. Я считаю, что арбитр справился с игрой.
— Можем ли мы ожидать ротацию у сборной Украины матча против Мальты?
— Да, можем. Я после игры с Англией в сентябре говорил, что нужно посмотреть, как восстанавливаются игроки. Сегодня было очень тяжелое поле. Очень важна игра, я считаю, что футболисты отдали все эмоции и силы. Теперь нужно восстанавливаться, перед матчем с Мальтой посмотрим на их состояние.
– Михаил Мудрик не реализовал много моментов. Что вы думаете о его перспективах?
— Сколько лет Михаилу? Вы хотите, чтобы он уже был, как Месси? Он шаг за шагом пытается играть лучше. Вы спрашиваете меня, какая перспектива у футболиста, который уже играет за «Челси». У Мудрика все впереди, он много работает. Я не считаю, что сегодня Михаил провел какую-то неудачную игру – он очень помогал команде. То, что не забил, иногда бывает. Но он пробует, создает моменты.
События матча
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Ребров все вірно сказав, тренер збірної не буде принижувати свого гравця, бо він на нього надіється.
Корочше далі буде, але йому треба самому замислитись про своє я і командну роботу. А він тіпа хоче цього не бачити...
Якби його продали як Миколенко чи Троссарда за реальні гроші то і очікувань від нього було б меньше
Я конечно не специалист, могу чего то не знать, но просто странно, что адапитируют имя под другой язык. В первый раз такое вижу.