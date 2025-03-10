Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»

Украинский вратарь Алексей Шевченко, находившийся на контракте у киевского «Динамо», рассказал о задолженности перед футболистом:

– Мне обещали, что «Динамо» будет покрывать зарплату, пока я играю в аренде. В итоге через год ничего не дали. Прихожу об этом говорить с Суркисом, мне дают 10 тысяч в год, а у меня долгов 60. Говорит: «Нет, у меня с собой нет больше, потом я тебе отдам».

До сих пор не отдал, «простил меня» где-то на 200 тысяч «не гривен» в итоге. Я подписал бумагу, чтобы меня отпустили быстренько в «Зарю» и успели заявить. Он сказал, что «отдаст потом», мы пожали руки. Я ему поверил, потому что в Днепре принято выполнять, если обещаешь.

‒ Самостоятельно или через кого-то пытались связаться с ним по этому вопросу?

‒ Потом наши общие знакомые общались с ним в Монако или Монте-Карло на эту тему – мол, ты Алексею виноват денег. Он сказал, что помнит и ждет письмо, где я напишу сумму, сколько мне должен. Мне звонили где-то в два часа ночи и спрашивали, есть ли у меня подтверждение. Я ответил, что нет – мы же пожали руки. Они посмеялись и сказали, что я не с тем человеком пожал руки.

‒ Можно ли доказать, что задолженность осталась? Возможно, какие-нибудь приложения к контракту, другие документы?

– Нет, у «Динамо» приложения к контрактам были только у Ярмоленко и Ващука, у всех остальных – соглашения «на честном слове», – признался Шевченко.