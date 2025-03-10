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Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 09:57 | Обновлено 10 марта 2025, 10:05
3460
5

Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»

Алексей Шевченко рассказал, что президент киевского клуба должен ему деньги

10 марта 2025, 09:57 | Обновлено 10 марта 2025, 10:05
3460
5
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Украинский вратарь Алексей Шевченко, находившийся на контракте у киевского «Динамо», рассказал о задолженности перед футболистом:

– Мне обещали, что «Динамо» будет покрывать зарплату, пока я играю в аренде. В итоге через год ничего не дали. Прихожу об этом говорить с Суркисом, мне дают 10 тысяч в год, а у меня долгов 60. Говорит: «Нет, у меня с собой нет больше, потом я тебе отдам».

До сих пор не отдал, «простил меня» где-то на 200 тысяч «не гривен» в итоге. Я подписал бумагу, чтобы меня отпустили быстренько в «Зарю» и успели заявить. Он сказал, что «отдаст потом», мы пожали руки. Я ему поверил, потому что в Днепре принято выполнять, если обещаешь.

‒ Самостоятельно или через кого-то пытались связаться с ним по этому вопросу?

‒ Потом наши общие знакомые общались с ним в Монако или Монте-Карло на эту тему – мол, ты Алексею виноват денег. Он сказал, что помнит и ждет письмо, где я напишу сумму, сколько мне должен. Мне звонили где-то в два часа ночи и спрашивали, есть ли у меня подтверждение. Я ответил, что нет – мы же пожали руки. Они посмеялись и сказали, что я не с тем человеком пожал руки.

‒ Можно ли доказать, что задолженность осталась? Возможно, какие-нибудь приложения к контракту, другие документы?

– Нет, у «Динамо» приложения к контрактам были только у Ярмоленко и Ващука, у всех остальных – соглашения «на честном слове», – признался Шевченко.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Суркис Алексей Шевченко
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Falko
"Я йому повірив, бо у Дніпрі заведено виконувати, якщо обіцяєш."
Згадав про кейси Дніпра (обидвох) і посміявся.
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+6
Remark
 "бо у Дніпрі заведено виконувати, якщо обіцяєш" - це насмішило
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+2
VovanSidorovi4
Лёша- лох.
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0
Remark
Кинули знатно. Шкода хлопця. Але були кидки і від інших, і на багато більші суми. Тому нехай хоч цим себе зараз заспокоює!
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0
mini.f
Ничего удивительного, такими вещами занимается 99% президентов футбольных клубов в Украине... А Игорек - тем более, у него на лице написано, что он кидала...
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0
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