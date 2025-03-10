Украинец в свой день рождения впервые с октября вышел в основу челленджера

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 537) вышел в основную сетку хардового челленджера в Херсониссосе, Греция.

В отборе к турниру украинец переиграл Антони Генова (Болгария, ATP 1342) и Норберт Гомбоша (Словакия, ATP 402). Гомбоша Крутых одолел в свой 25-й день рождения (10 марта).

Для Крутых это будет первое выступление в основе челленджера с октября 2024 года. В 1/16 финала Крутых выйдет на корт против Касидита Самрея (Таиланд, ATP 418), который также преодолел сито квалификации.

Результаты Крутых на челленджере в Херсониссосе:

1-й раунд отбора: Алексей Крутых [11] – Антони Генов [Alt] – 6:2, 6:2

Алексей Крутых [11] – Антони Генов [Alt] – 6:2, 6:2 2-й раунд отбора: Алексей Крутых [11] – Норберт Гомбош [4] – 6:1, 6:7 (4:7), 7:5

На этой неделе в квалах челленджера сыграл и Виталий Сачко (АТР 384), но в Шербуре. Он прошел Алекса Мартинеза (Испания, ATP 580), но в финале отбора уступил Лукашу Покорны (Словакия, ATP 436).

Результаты Крутых на челленджере в Шербуре: