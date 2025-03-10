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  4. 0 из Шахтера и 1 динамовец. Названа ​​символическая сборная 20-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 12:23 |
427
4

0 из Шахтера и 1 динамовец. Названа ​​символическая сборная 20-го тура УПЛ

Лучшим игроком тура признан Петар Мичин, а тренером – Виталий Первак.

10 марта 2025, 12:23 |
427
4
0 из Шахтера и 1 динамовец. Названа ​​символическая сборная 20-го тура УПЛ
ФК Заря. Петар Мичин

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 20-го тура УПЛ.

Лучшим игроком 20-го тура назвали автора дубля в ворота Оболони – полузащитника Зари Петара Мичина. В топ-5 игроков также вошли Алексей Гуцуляк (Полесье), Александр Андриевский (Полесье), Дмитрий Шастал (Левый Берег) и Андрей Клищук (Кривбасс).

Лучшим тренером 20-го тура группа экспертов признала Виталия Первака (Левый Берег), который одержал победу над Вересом (2:0). В топ-3 тренеров также вошли Юрий Вернидуб (Кривбасс) и Младен Бартулович (Заря).

Символическая сборная 20-го тура УПЛ

Вратарь: Андрей Клищук (Кривбасс)

Защитники: Константин Вивчаренко (Динамо), Александр Романчук (Кривбасс), Дмитрий Семенов (Левый Берег), Жан Тронтель (Заря)

Полузащитники: Дмитрий Шастал (Левый Берег), Александр Андриевский (Полесье), Петар Мичин (Заря), Владимир Шепелев (Александрия), Алексей Гуцуляк (Полесье)

Нападающий: Факундо Батиста (Полесье)

Главный тренер: Виталий Первак (Левый Берег)

Резерв: Александр Караваев (Динамо), Данил Скорко (Александрия), Богдан Слюбык (Рух), Владислав Бабогло (Карпаты), Артем Шабанов (Александрия), Бакари Конате (Кривбасс), Жан Педросо (Карпаты), Егор Назарина (Шахтер), Глейкер Мендоза (Кривбасс), Теди Цара (Александрия), Даниэль Соса (Кривбасс).

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Петар Мичин Виталий Первак Заря Луганск Левый Берег Киев лучший игрок лучший тренер символическая сборная Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Віталій Донецьк/ Love Rybakinu
Сербський нап із Нові-Саду🇷🇸
Голи кладе немов снаряди❗💥
Наш Сербський брат із Нові-Саду🇷🇸
Влаштуй ти Динамі щось гірше Аду❗
🔥🔥🔥 😊
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-2
Віталій Донецьк/ Love Rybakinu
🙏Молімось усі ми до неба❗
Голів попросімо для серба❗🇷🇸
Гол ДК завтра - заб'є Петар Мічін! 
Відзначеться двічі! А краще тричі!
⚽⚽⚽ 😊
Ответить
-2
Віталій Донецьк/ Love Rybakinu
Петар Мічін, от і завтра доведи на полі проти ДК, що ти найкращий! Ми віримо в тебе! 😊
🇺🇦❤️🇷🇸
Ответить
-2
Віталій Донецьк/ Love Rybakinu
Ми віримо в тебе, 🇷🇸Мічін Петар
Не спинить жоден тебе воротар❗
Забий якнайбільше динамі, Петар!
За кожен гол обіцяєм тобі гонорар❗
⚒️🧡🖤 🤝 🇷🇸🇷🇸🇷🇸 😊
Ответить
-3
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