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10 марта 2025, 23:19 |
399
1

«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду

Немецкий специалист выделил легендарного Пеле

10 марта 2025, 23:19 |
399
1
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Известный немецкий экс-наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп выделил лучшего футболиста в истории футбола. Клопп отметил трехкратного чемпиона мира Пеле.

«Мой отец всегда говорил мне, что независимо от того, что люди скажут в будущем, Пеле – лучший в истории. Я познакомился с ним, когда был комментатором на ЧМ-2006. Я не из тех людей, которые нервничают, но в тот момент я потел как сумасшедший. Лучший в истории? Для меня это Пеле, он – GOAT», – сказал Клопп.

Ранее Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул.

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Юрген Клопп Пеле
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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Комментарии 1
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PullBen
Раніше наче говорив що найкращий для нього Мессі, зараз - Пеле. У кожного своя думка, але Пеле у свій час грав майже що у дворовий футбол, тому він не може бути кращим за Роналду та Мессі
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