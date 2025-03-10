«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду

Известный немецкий экс-наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп выделил лучшего футболиста в истории футбола. Клопп отметил трехкратного чемпиона мира Пеле.

«Мой отец всегда говорил мне, что независимо от того, что люди скажут в будущем, Пеле – лучший в истории. Я познакомился с ним, когда был комментатором на ЧМ-2006. Я не из тех людей, которые нервничают, но в тот момент я потел как сумасшедший. Лучший в истории? Для меня это Пеле, он – GOAT», – сказал Клопп.

Ранее Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул.