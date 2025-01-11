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11 января 2025, 01:10 |
329
0

Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул

Юрген выделил Месси, Пеле и Марадону

11 января 2025, 01:10 |
329
0
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Известный немецкий экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал трех лучших футболистов в истории футбола. Юрген выделил бразильца Пеле и двух аргентинцев – Марадону и Месси.

«Для меня лучшие футболисты в истории это Лионель Месси, Диего Марадона и Пеле», – отметил Клопп.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Лионель Месси Диего Марадона Пеле Юрген Клопп
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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