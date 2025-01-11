Другие новости11 января 2025, 01:10 |
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Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Юрген выделил Месси, Пеле и Марадону
11 января 2025, 01:10 |
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Известный немецкий экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал трех лучших футболистов в истории футбола. Юрген выделил бразильца Пеле и двух аргентинцев – Марадону и Месси.
«Для меня лучшие футболисты в истории это Лионель Месси, Диего Марадона и Пеле», – отметил Клопп.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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