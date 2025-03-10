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Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 20:37 | Обновлено 10 марта 2025, 20:43
288
1

В Колосе в день смены тренера назвали лучшего футболиста зимнего периода

Владислав Велетень признан лучшим игроком клуба с декабря до февраля

10 марта 2025, 20:37 | Обновлено 10 марта 2025, 20:43
288
1
В Колосе в день смены тренера назвали лучшего футболиста зимнего периода
ФК Колос. Владислав Велетень

В Колосе из Ковалевки в день смены тренера назвали лучшего игрока зимнего периода.

Хавбек Владислав Велетень – лучший игрок зимнего периода 2024/25 по версии болельщиков Колоса.

По итогам голосования Владислав получил 30% голосов и стал лучшим игроком периода декабрь-февраль.

В клубе из Ковалевки пожелали полузащитнику «побольше ярких матчей и новых побед с Колосом в сердце».

В текущем сезоне великан сыграл за Колос 16 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также провел 1 игру Кубка Украины.

10 марта произошла замена на тренерском мостике Колоса – уволен Александр Поздеев, в команду вернулся коуч Руслан Костышин.

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Руслан Костышин чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Владислав Велетень лучший игрок
Николай Степанов Источник: ФК Колос Ковалевка
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Комментарии 1
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apepa
Колосу желаю наладить игру которая у них была до зимней паузы. Игроки же те же самые. Просто нужно морально их вздёрнуть чуть чуть!
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