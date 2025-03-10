В Колосе в день смены тренера назвали лучшего футболиста зимнего периода

В Колосе из Ковалевки в день смены тренера назвали лучшего игрока зимнего периода.

Хавбек Владислав Велетень – лучший игрок зимнего периода 2024/25 по версии болельщиков Колоса.

По итогам голосования Владислав получил 30% голосов и стал лучшим игроком периода декабрь-февраль.

В клубе из Ковалевки пожелали полузащитнику «побольше ярких матчей и новых побед с Колосом в сердце».

В текущем сезоне великан сыграл за Колос 16 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также провел 1 игру Кубка Украины.

10 марта произошла замена на тренерском мостике Колоса – уволен Александр Поздеев, в команду вернулся коуч Руслан Костышин.