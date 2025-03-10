В Колосе в день смены тренера назвали лучшего футболиста зимнего периода
Владислав Велетень признан лучшим игроком клуба с декабря до февраля
В Колосе из Ковалевки в день смены тренера назвали лучшего игрока зимнего периода.
Хавбек Владислав Велетень – лучший игрок зимнего периода 2024/25 по версии болельщиков Колоса.
По итогам голосования Владислав получил 30% голосов и стал лучшим игроком периода декабрь-февраль.
В клубе из Ковалевки пожелали полузащитнику «побольше ярких матчей и новых побед с Колосом в сердце».
В текущем сезоне великан сыграл за Колос 16 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также провел 1 игру Кубка Украины.
10 марта произошла замена на тренерском мостике Колоса – уволен Александр Поздеев, в команду вернулся коуч Руслан Костышин.
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