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  4. Уже провел первую тренировку. В Колосе пояснили, почему назначили Костышина
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 18:39 | Обновлено 10 марта 2025, 18:45
367
0

Уже провел первую тренировку. В Колосе пояснили, почему назначили Костышина

Коллективу представлен главный тренер, который ранее уже тренировал эту команду

10 марта 2025, 18:39 | Обновлено 10 марта 2025, 18:45
367
0
Уже провел первую тренировку. В Колосе пояснили, почему назначили Костышина
ФК Колос. Руслан Костышин

Исполняющим обязанности главного тренера ФК «Колос» назначен 48-летний специалист Руслан Костышин, ранее уже возглавлявший команду.

Пресс-служба Колоса рассказала, почему принято такое решение:

«Именно с работой Руслана Костышина связаны все успехи клуба. Под руководством этого наставника «Колос» прошел путь от любительского коллектива в Премьер-лигу, где впервые в истории вышел в еврокубки, а также достиг рекордного 4-го места в УПЛ.

Костышин покинул пост в августе 2021 года после поражения от «Динамо», после чего работал вице-президентом клуба, а затем возглавил казахстанский «Аксу». В Казахстане Костышин совершил сенсацию – с новичком Премьер-лиги «Аксу» занял 6-е место. А после того, как в следующем сезоне Костышин ушел в отставку, «Аксу» завершил чемпионат на последнем месте.

В этом сезоне специалист работал экспертом на УПЛ ТВ. Руслан Костышин сегодня был представлен команде и провел первую тренировку. О его помощниках в главной команде будет сообщено в ближайшее время».

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Руслан Костышин чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка
Николай Степанов Источник: ФК Колос Ковалевка
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