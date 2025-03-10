Экс-хавбек сборной Украины будет работать помощником Костышина в Колосе
Олег Шелаев станет ассистентом, новый штаб дебютирует 16 марта в игре с ЛНЗ
В поединке 21 тура УПЛ ЛНЗ – «Колос» 16 марта действиями ковалевцев снова будет руководить Руслан Костышин.
После поражения на прошлой неделе от «Александрии» – 0:1 в отставку был отправлен весь тренерский штаб «Колоса» во главе с Александром Поздеевым.
В трудный для ковалевцев момент клубное руководство вспомнило о Костышине, под руководством которого «Колос» в свое время достиг весомых успехов.
По информации нашего источника, Костышину в ближайшем будущем будет помогать бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев, с которым они вместе работали последние полгода в любительском «Днестре» из Залещиков, что в Тернопольской области.
Сейчас «Колос» занимает 12 место в УПЛ, набрав 18 очков.
Ранее сообщалось, что известный украинский специалист Руслан Костышин станет новым главным тренером ковалевского «Колоса».
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