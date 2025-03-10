Экс-хавбек сборной Украины будет работать помощником Костышина в Колосе

В поединке 21 тура УПЛ ЛНЗ – «Колос» 16 марта действиями ковалевцев снова будет руководить Руслан Костышин.

После поражения на прошлой неделе от «Александрии» – 0:1 в отставку был отправлен весь тренерский штаб «Колоса» во главе с Александром Поздеевым.

В трудный для ковалевцев момент клубное руководство вспомнило о Костышине, под руководством которого «Колос» в свое время достиг весомых успехов.

По информации нашего источника, Костышину в ближайшем будущем будет помогать бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев, с которым они вместе работали последние полгода в любительском «Днестре» из Залещиков, что в Тернопольской области.

Сейчас «Колос» занимает 12 место в УПЛ, набрав 18 очков.

Ранее сообщалось, что известный украинский специалист Руслан Костышин станет новым главным тренером ковалевского «Колоса».