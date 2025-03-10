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Германия
10 марта 2025, 23:24 |
54
0

В Хорватию не уедет. Стало известно о будущем экс-техдиректора Баварии

Загребское Динамо не ведет переговоров с Марко Неппе

10 марта 2025, 23:24 |
54
0
В Хорватию не уедет. Стало известно о будущем экс-техдиректора Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Неппе

Бывший технический директор немецкой «Баварии» Марко Неппе, скорее всего, не перейдет в «Динамо» Загреб, сообщает репортер Sky Флориан Плеттенберг.

Как сообщается, хорватский клуб сейчас не ведет предметных переговоров с 38-летним Неппе. Но молодым функционером заинтересовался лондонский «Арсенал». Также ведутся переговоры с другими клубами и вскоре Неппе получит новое место работы.

Напомним, что Марко Неппе работал в «Баварии» с 2014 года сначала ассистентом техннического директора Михаэля Решке, затем начальником скаутского отдела, а с 2021 года – техническим директором. В марте прошлого года контракт Неппе был расторгнут по обоюдному согласию и с тех пор функционер безработный.

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Александр Шарадкин Источник: X (Twitter)
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