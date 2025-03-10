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Чемпионат Испании
Эспаньол
10.03.2025 22:00 – FT 1 : 1
Жирона
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Испания
10 марта 2025, 23:58 | Обновлено 11 марта 2025, 00:10
1196
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Пенальти от легенды. Жирона спаслась на последних минутах в Барселоне

«Эспаньол» сыграл вничью с подопечными Мичела

10 марта 2025, 23:58 | Обновлено 11 марта 2025, 00:10
1196
0
Пенальти от легенды. Жирона спаслась на последних минутах в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 10 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играли «Эспаньол» и «Жирона».

Игра прошла в Барселоне на стадионе «RCDE». Матч завершился вничью 1:1.

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Открыл счет в поединке Хофре, забивший 49-й минуте. Спаслась «Жирона» на 86-й минуте – пенальти реализовал легенда клуба Кристиан Стуани.

Украинский вингер гостей Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и провел весь матч. Цыганков заработал пенальти, позволившее клубы вырвать ничью.

«Жирона» после этого матча занимает 13 место в турнирной таблице Ла Лиги с 33 очками. Подопечные Мичела уже ближе к зоне вылета (семь очков), чем к еврокубкам (9 баллов).

Ла Лига. 27-й тур, 9 марта.

Эспаньол – Жирона – 1:1
Гол: Хофре, 49 – Стуани, 86 (пен)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Эспаньол Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Кристиан Стуани
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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