Пенальти от легенды. Жирона спаслась на последних минутах в Барселоне

В понедельник, 10 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играли «Эспаньол» и «Жирона».

Игра прошла в Барселоне на стадионе «RCDE». Матч завершился вничью 1:1.

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Открыл счет в поединке Хофре, забивший 49-й минуте. Спаслась «Жирона» на 86-й минуте – пенальти реализовал легенда клуба Кристиан Стуани.

Украинский вингер гостей Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и провел весь матч. Цыганков заработал пенальти, позволившее клубы вырвать ничью.

«Жирона» после этого матча занимает 13 место в турнирной таблице Ла Лиги с 33 очками. Подопечные Мичела уже ближе к зоне вылета (семь очков), чем к еврокубкам (9 баллов).

Ла Лига. 27-й тур, 9 марта.

Эспаньол – Жирона – 1:1

Гол: Хофре, 49 – Стуани, 86 (пен)

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