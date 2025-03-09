Испания09 марта 2025, 22:30 | Обновлено 09 марта 2025, 22:31
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Эспаньол – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 марта матч 27-го тура Ла Лиги
09 марта 2025, 22:30 | Обновлено 09 марта 2025, 22:31
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В субботу, 10 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Эспаньол» и «Жирона».
Игра пройдет в Барселоне на стадионе «RCDE».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Эспаньол – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эспаньол – ЖиронаСмотреть трансляцию
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