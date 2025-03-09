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Чемпионат Испании
Эспаньол
10.03.2025 22:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
09 марта 2025, 22:30 | Обновлено 09 марта 2025, 22:31
61
0

Эспаньол – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 марта матч 27-го тура Ла Лиги 

09 марта 2025, 22:30 | Обновлено 09 марта 2025, 22:31
61
0
Эспаньол – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 10 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Эспаньол» и «Жирона».

Игра пройдет в Барселоне на стадионе «RCDE».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Эспаньол – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эспаньол – Жирона
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Эспаньол чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Жирона Виктор Цыганков
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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