Эспаньол – Жирона – 1:1. Спаситель Цыганков. Видео голов и обзор матча

В понедельник, 10 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играли «Эспаньол» и «Жирона».

Игра прошла в Барселоне на стадионе «RCDE». Матч завершился вничью 1:1.

В первом тайме команды голов не забивали, но уже в начале второй половины счет был открыт. На 49-й минуте вингер «Эспаньола» Хофре поразил ворота соперника.

В конце игры украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков заработал пенальти, став спасителем для своей команды. Одиннадцатиметровый реализовал Кристиан Стуани. В итоге - ничья.

Ла Лига. 27-й тур, 9 марта.

Эспаньол – Жирона – 1:1

Голи: Хофре, 49 - Стуани, 86 (пен)

Видео голов и обзор матча