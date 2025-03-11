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Чемпионат Испании
Эспаньол
10.03.2025 22:00 – FT 1 : 1
Жирона
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Испания
11 марта 2025, 01:36 |
119
0

Эспаньол – Жирона – 1:1. Спаситель Цыганков. Видео голов и обзор матча

Команды сильнейшего не выявили

11 марта 2025, 01:36 |
119
0
Эспаньол – Жирона – 1:1. Спаситель Цыганков. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 10 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играли «Эспаньол» и «Жирона».

Игра прошла в Барселоне на стадионе «RCDE». Матч завершился вничью 1:1.

В первом тайме команды голов не забивали, но уже в начале второй половины счет был открыт. На 49-й минуте вингер «Эспаньола» Хофре поразил ворота соперника.

В конце игры украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков заработал пенальти, став спасителем для своей команды. Одиннадцатиметровый реализовал Кристиан Стуани. В итоге - ничья.

Ла Лига. 27-й тур, 9 марта.

Эспаньол – Жирона – 1:1

Голи: Хофре, 49 - Стуани, 86 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Стуани (Жирона).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Жофре Каррерас (Эспаньол).
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Эспаньол Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Кристиан Стуани видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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