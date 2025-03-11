Эспаньол – Жирона – 1:1. Спаситель Цыганков. Видео голов и обзор матча
Команды сильнейшего не выявили
В понедельник, 10 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играли «Эспаньол» и «Жирона».
Игра прошла в Барселоне на стадионе «RCDE». Матч завершился вничью 1:1.
В первом тайме команды голов не забивали, но уже в начале второй половины счет был открыт. На 49-й минуте вингер «Эспаньола» Хофре поразил ворота соперника.
В конце игры украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков заработал пенальти, став спасителем для своей команды. Одиннадцатиметровый реализовал Кристиан Стуани. В итоге - ничья.
Ла Лига. 27-й тур, 9 марта.
Эспаньол – Жирона – 1:1
Голи: Хофре, 49 - Стуани, 86 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
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