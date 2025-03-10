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Чемпионат Испании
Эспаньол
10.03.2025 22:00 - : -
Жирона
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Испания
10 марта 2025, 04:14 | Обновлено 10 марта 2025, 04:15
24
0

Эспаньол – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 10 марта в 22:00 по Киеву

10 марта 2025, 04:14 | Обновлено 10 марта 2025, 04:15
24
0
Эспаньол – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

10 марта на «RCDE Арена» пройдет матч 27-го тура Примеры Испании, в котором «Эспаньол» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Эспаньол

Команда в прошлом сезоне играла в Сегунде - снова. Причем там было взято только четвертое место. Но все же Маноло Гонсалес оправдал ставку на себя как на главного тренера. Пусть и через плей-офф, но он вернул своих подопечных в элитный испанский футбольный дивизион.

Следующая задача для этого наставника была еще сложнее: избавить клуб от клейма лифта, что не способен надолго задержаться в Ла Лиге. И пока что рано говорить, что она выполнена. Хотя в последнее время, выйдя из зимних каникул, получилось серьезно к ней приблизиться. Аутсайдер в семи последних турах января-февраля проиграл только Сосьедаду. Более того, выиграл не только у кризисного Вальядолида и Алавеса, но и, сенсационно, мадридского Реала.

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Жирона

Клуб безусловно записал себе в историю, до этого крайне скромную, прошлый сезон. Он как начал тогда в лидерах, так и продержался там, не особенно утрачивая темп. Да, в итоге мега-сенсации не получилось, и Реал с Барселоной опередили выскочку. Но и третье место было явным прыжком выше головы. Оставалось понять, насколько сильно просядет коллектив, что летом продал ряд лидеров, в том числе лучшего бомбардира сезона, Довбика. Другие футболисты были на спаде - в том числе и Цыганков постоянно восстанавливался ото травм.

В прошлом туре Виктор был наконец-то героем. Сначала он забил сам (только второй раз в этом чемпионате), потом поменялся ролями с Эррерой и ассистировал ему. Но в итоге с Сельтой дома закончили 2:2. Теперь у команды 32 очка и только 12-е место, а шансы на билет в плей-офф остаются только теоретическими, особенно с учетом того, что 5 из 7 крайних туров Примеры проиграли. О провалах в Лиге чемпионов и даже кубке и вспоминать не хочется.

Статистика личных встреч

В пяти последних очных поединках Эспаньол взял одну ничью, а в ноябре уступил 1:4.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают гостей как фаворита пары, но они совсем скисли. Ставим на то, что хозяева не проиграют соседям (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Эспаньол
10 марта 2025 -
22:00
Жирона
Эспаньол не проиграет 1.60 Сделать ставку
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Эспаньол Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Виктор Цыганков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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