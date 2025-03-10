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  4. Легенда Шахтера и экс-игрок сборной Украины стал футбольным агентом
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 14:26 |
2140
7

Легенда Шахтера и экс-игрок сборной Украины стал футбольным агентом

Ярослав Ракицкий объявил о создании собственного агентства

10 марта 2025, 14:26 |
2140
7
Легенда Шахтера и экс-игрок сборной Украины стал футбольным агентом
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

Бывший футболист донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Ярослав Ракицкий объявил о создании футбольного агентства вместе со своей сестрой Дарьей.

Агентство будет носить название Доминант Промоушн (DMNNT). В первой публикации в Instagram основатели Доминанта рассказали о том, чем будет заниматься организация:

«Доминант Промоушен – агентство спортивного менеджмента и маркетинга. Это развитие брендов, спонсорство, Web3, и стратегическое наставничество для спортсменов. Я создаю спортивную карьеру, бренд и наследие.

Мои MVPs:

Дарья Ракицкая – Founder & CEO. Она задает вектор стратегического развития и отвечает за спортивный маркетинг в проектах.

Ярослав Ракицкий – Co-Founder & Football Visionary. Контракты, ведение футболистов, поддержка на каждом этапе.

Но есть еще третий MVP. Сильный игрок, который дополняет игру. Кто он? Скоро узнаете».

Недавно президент луганской «Зари» Евгений Геллер пригласил в клуб Ярослава Ракицкого.

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Дмитрий Вус Источник: Instagram
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Комментарии 7
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Liverpool-FС
вже майже танкіст а тут якись агент 007
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+1
turist86
А у ТЦК повідомив про зміну роботи?  
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+1
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Лицо у него тупое! Такую должность он не потянет! Ну может его  жинка чем-то и сможет помочь!
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0
Отаман
Дуже добре
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-1
RedDevil
У этого сепора мозгов нет создать собственное агентство , Буратино и то умнее 
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-1
Remark
На фронт нє, малу батьківщину у орків відвойовувати?
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-1
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