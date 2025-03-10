Легенда Шахтера и экс-игрок сборной Украины стал футбольным агентом

Бывший футболист донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Ярослав Ракицкий объявил о создании футбольного агентства вместе со своей сестрой Дарьей.

Агентство будет носить название Доминант Промоушн (DMNNT). В первой публикации в Instagram основатели Доминанта рассказали о том, чем будет заниматься организация:

«Доминант Промоушен – агентство спортивного менеджмента и маркетинга. Это развитие брендов, спонсорство, Web3, и стратегическое наставничество для спортсменов. Я создаю спортивную карьеру, бренд и наследие.

Мои MVPs:

Дарья Ракицкая – Founder & CEO. Она задает вектор стратегического развития и отвечает за спортивный маркетинг в проектах.

Ярослав Ракицкий – Co-Founder & Football Visionary. Контракты, ведение футболистов, поддержка на каждом этапе.

Но есть еще третий MVP. Сильный игрок, который дополняет игру. Кто он? Скоро узнаете».

Недавно президент луганской «Зари» Евгений Геллер пригласил в клуб Ярослава Ракицкого.