Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян

Как стало известно Sport.ua, луганской «Заре» в поединке 21-го тура УПЛ против «Динамо» не смогут помочь 6 футболистов.

Это арендованные игроки: Владислав Супряга, Александр Яцык, Артем Слесар, Игорь Горбач, Максим Василец, Андрей Маткевич.

Эти футболисты не травмированы и не дисквалифицированы. Однако, по условиям аренды, они не имеют права играть против «Динамо», которому принадлежат контракты.

Киевляне не стали нарушать эту традицию и рисковать, хотя у наставника Александра Шовковского была бы отличная возможность убедиться, чего действительно стоят динамовцы, которые на правах аренды выступают за другие клубы и на кого из них можно рассчитывать в будущем.

Поединок «Динамо» – «Заря» состоится 11 марта в 15:30 в Киеве. Ранее была распространена информация, что матч в столице может быть отменен. Впрочем, луганская команда, несмотря на кадровые потери, готовится к игре в Киеве и рассчитывает на 17–18 здоровых футболистов.