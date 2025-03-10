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  4. Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 22:49 | Обновлено 10 марта 2025, 22:58
1522
35

Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян

Не сыграют арендованные Супряга, Яцык, Слесар, Горбач, Василец, Маткевич

10 марта 2025, 22:49 | Обновлено 10 марта 2025, 22:58
1522
35
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
ФК Заря. Владислав Супряга

Как стало известно Sport.ua, луганской «Заре» в поединке 21-го тура УПЛ против «Динамо» не смогут помочь 6 футболистов.

Это арендованные игроки: Владислав Супряга, Александр Яцык, Артем Слесар, Игорь Горбач, Максим Василец, Андрей Маткевич.

Эти футболисты не травмированы и не дисквалифицированы. Однако, по условиям аренды, они не имеют права играть против «Динамо», которому принадлежат контракты.

Киевляне не стали нарушать эту традицию и рисковать, хотя у наставника Александра Шовковского была бы отличная возможность убедиться, чего действительно стоят динамовцы, которые на правах аренды выступают за другие клубы и на кого из них можно рассчитывать в будущем.

Поединок «Динамо» – «Заря» состоится 11 марта в 15:30 в Киеве. Ранее была распространена информация, что матч в столице может быть отменен. Впрочем, луганская команда, несмотря на кадровые потери, готовится к игре в Киеве и рассчитывает на 17–18 здоровых футболистов.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Динамо - Заря инсайд аренда игрока Александр Яцык Артем Слесар Игорь Горбач Андрей Маткевич
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 37
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sania
Скільки лементу.. Подивимось скільки кротенят гратиме проти Шахтаря в грі з Чорноморцем.
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+2
ZANREGENT
Вообще конечно я за то чтобы арендованные играли но тот же Шахтёр годами запрещал играть арендованным игрокам против себя. Или если Шахтёр - то это можно а если Динамо так делает - то нельзя?))
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Отаман
Знову буде договірна ганебна гра фк ганьба суркіса та медведчука з Зорею
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+1
Показать Скрыть 7 ответов
Отаман
Гундяївцям суркіса та медведчука, дуже соромно відповідати на питання про ганьбу їх ганебного клуба в єврокубках, тоді може відповісте на питання, коли в останнє фк ганьба суркіса та медведчука вигравало трофеї!?
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-1
Отаман
Гундяївці суркіса та медведчука, може досить срати під себе, дайте відповідь краще на питання, фк ганьба суркіса не перемагало 21 поспіль гру в основному раунді (груповому турнірі) єврокубків, це дуже добре, чи ганьба!?
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-1
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Серж
Это условия аренды. Не нравится, не берите. 
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-1
Показать Скрыть 14 ответов
_9Quantum19_
Це щось на кшталт того, що "ДК" не бажає ганьбитися через гру своїх виконавців в іншому клубі. Тобто, не така вже школа "ДК" і "краща", як про неї тут розпинаються. Зрозуміло, що рівень вихованців "ДК" звичайний або гірше.
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-2
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