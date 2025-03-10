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  4. Кадровых проблем нет. Проведению матча Динамо – Заря ничего не угрожает
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 21:20 |
949
0

Кадровых проблем нет. Проведению матча Динамо – Заря ничего не угрожает

Луганский клуб даже не обращался в УПЛ по этому поводу

10 марта 2025, 21:20 |
949
0
Кадровых проблем нет. Проведению матча Динамо – Заря ничего не угрожает
ФК Заря. Младен Бартулович

Как стало известно Sport.ua, календарный матч 21-го тура УПЛ «Динамо» - «Заря» состоится в Киеве 11 марта согласно изменениям в календаре.

В конце прошлой недели луганская команда не избежала вирусной атаки, но ситуация была под контролем, и об отмене поединка, как об этом сообщали СМИ, не могло быть и речи.

По имеющимся данным, наставник «Зари» Младен Бартулович завтра сможет рассчитывать на 17-18 игроков. По крайней мере сегодня в общей группе тренировались даже Роман Вантух и Филипп Будковский, у которых были незначительные проблемы со здоровьем. Поэтому речь об отмене этого поединка даже не поднималась, о чем Sport.ua подтвердили в руководстве луганского клуба.

Сейчас в активе «Динамо» 50 очков, и оно возглавляет турнирную таблицу, «Заря» - шестая, у нее 28 пунктов.

Напомним, что ранее сообщалось: матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25 между киевским «Динамо» и луганской «Зарей» находится под угрозой срыва.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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