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Лига чемпионов АФК
Проходит дальше Аль-Наср Эр-Рияд
10.03.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 3 : 0
Эстегляль
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Саудовская Аравия
10 марта 2025, 23:29 | Обновлено 10 марта 2025, 23:43
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0

ВИДЕО. Отличился в ЛЧ Азии. Как Роналду забил 927-й гол в карьере

Форвард саудовского Аль-Наср реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов Азии

10 марта 2025, 23:29 | Обновлено 10 марта 2025, 23:43
180
0
ВИДЕО. Отличился в ЛЧ Азии. Как Роналду забил 927-й гол в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 10 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.

Саудовский клуб Аль-Наср разгромил иранскую команду Эстегляль (3:0) после ничьей в первой игре (0:0).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

У хозяев поля гол с пенальти забил знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду, кроме того дубль оформил Джон Дюран.

Это 927-й гол в карьере Роналду, и до отметки в 1000 забитых мячей интервал уменьшился.

Аль-Наср вышел в четвертьфинал и ожидает соперника.

Лига чемпионов Азии 2024/25

1/8 финала. Ответные матчи, 10 марта

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Эстегляль (Иран) – 3:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Джон Дюран. 9, 84, Криштиану Роналду, 27 (пен)

ВИДЕО. Отличился в ЛЧ Азии. Как Роналду забил 927-й гол в карьере

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Аль-Наср Эр-Рияд).
45’ +2
Mehran Ahmadi (Эстегляль) получает красную карточку.
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Лига чемпионов Азии Эстегляль Джон Дуран видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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