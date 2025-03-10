Вечером 10 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.

Саудовский клуб Аль-Наср разгромил иранскую команду Эстегляль (3:0) после ничьей в первой игре (0:0).

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У хозяев поля гол с пенальти забил знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду, кроме того дубль оформил Джон Дюран.

Это 927-й гол в карьере Роналду, и до отметки в 1000 забитых мячей интервал уменьшился.

Аль-Наср вышел в четвертьфинал и ожидает соперника.

Лига чемпионов Азии 2024/25

1/8 финала. Ответные матчи, 10 марта

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Эстегляль (Иран) – 3:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Джон Дюран. 9, 84, Криштиану Роналду, 27 (пен)

ВИДЕО. Отличился в ЛЧ Азии. Как Роналду забил 927-й гол в карьере