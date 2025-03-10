Гол Роналду с пенальти. Аль-Наср разгромил клуб из Ирана в 1/8 финала АЛЧ
Саудовская команда пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов Азии
Вечером 10 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.
Саудовский клуб Аль-Наср разгромил иранскую команду Эстегляль (3:0) после ничьей в первой игре (0:0).
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У хозяев поля гол с пенальти забил знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду, кроме того дубль оформил Джон Дюран.
Это 927-й гол в карьере Роналду, и до отметки в 1000 забитых мячей интервал уменьшился.
Аль-Наср вышел в четвертьфинал и ожидает соперника. Также задание выхода дальше решил катарский клуб Аль-Садд.
Лига чемпионов Азии 2024/25
1/8 финала. Ответные матчи, 10 марта
Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Эстегляль (Иран) – 3:0 (первый матч – 0:0)
Голы: Джон Дюран. 9, 84, Криштиану Роналду, 27 (пен)
Аль-Садд (Катар) – Аль-Васл (ОАЭ) – 3:1 (первый матч – 1:1)
Голы: Мешаал, 26, Аталь, 30, Афиф, 37 – Лима, 10
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