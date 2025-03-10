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Лига чемпионов АФК
Проходит дальше Аль-Наср Эр-Рияд
10.03.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 3 : 0
Эстегляль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
10 марта 2025, 22:10 | Обновлено 10 марта 2025, 23:30
583
1

Гол Роналду с пенальти. Аль-Наср разгромил клуб из Ирана в 1/8 финала АЛЧ

Саудовская команда пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов Азии

10 марта 2025, 22:10 | Обновлено 10 марта 2025, 23:30
583
1
Гол Роналду с пенальти. Аль-Наср разгромил клуб из Ирана в 1/8 финала АЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 10 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.

Саудовский клуб Аль-Наср разгромил иранскую команду Эстегляль (3:0) после ничьей в первой игре (0:0).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

У хозяев поля гол с пенальти забил знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду, кроме того дубль оформил Джон Дюран.

Это 927-й гол в карьере Роналду, и до отметки в 1000 забитых мячей интервал уменьшился.

Аль-Наср вышел в четвертьфинал и ожидает соперника. Также задание выхода дальше решил катарский клуб Аль-Садд.

Лига чемпионов Азии 2024/25

1/8 финала. Ответные матчи, 10 марта

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Эстегляль (Иран) – 3:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Джон Дюран. 9, 84, Криштиану Роналду, 27 (пен)

Аль-Садд (Катар) – Аль-Васл (ОАЭ) – 3:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Мешаал, 26, Аталь, 30, Афиф, 37 – Лима, 10

Все матчи 1/8 финала

Сетка плей-офф

Фотогалерея

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Аль-Наср Эр-Рияд).
45’ +2
Mehran Ahmadi (Эстегляль) получает красную карточку.
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Лига чемпионов Азии Аль-Наср Эр-Рияд Эстегляль Криштиану Роналду Джон Дуран Аль-Садд Аль-Васл
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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WalterBlack
Дуран розриває у саудівському чемпіонаті. Краще б Астон Вілла його зберегла, дуже талантливий гравець
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