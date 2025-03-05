Лига чемпионов Азии. Восточный регион: завершились первые матчи 1/8 финала
Гандикап получили Виссел Кобе из Японии и Шанхай Шеньхуа из Китая
Вечером 5 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.
По итогам первых поединков гандикап над соперниками получили Виссел Кобе из Японии и Шанхай Шеньхуа из Китая
Ответные встречи стадии 1/8 финала в Западном и Восточном регионе пройдут 11 марта.
Лига чемпионов Азии 2024/25
1/8 финала. Первые матчи, 5 марта
Виссел Кобе (Япония) – Кванджу (Южная Корея) – 2:0
Голы: Осако, 20, Идеи, 29
Шанхай Шеньхуа (Китай) – Кавасаки Фронтале (Япония) – 1:0
Гол: Такаи, 76 (автогол)
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