Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЧ Азии. Аль-Хиляль потерпел сенсационное поражение в Узбекистане
Лига чемпионов АФК
Аль-Райян
04.03.2025 20:00 – FT 1 : 3
Аль-Ахли Джидда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
04 марта 2025, 21:54 | Обновлено 04 марта 2025, 23:01
1495
0

ЛЧ Азии. Аль-Хиляль потерпел сенсационное поражение в Узбекистане

Звездный клуб из Саудовской Аравии еще имеет шанс исправить ситуацию

04 марта 2025, 21:54 | Обновлено 04 марта 2025, 23:01
1495
0
ЛЧ Азии. Аль-Хиляль потерпел сенсационное поражение в Узбекистане
Getty Images/Global Images Ukraine. Салим Аль-Давсари

Вечером 4 марта проходят первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.

Саудовский клуб Аль-Хиляль потерпел сенсационное поражение в Узбекистане от команды Пахтакор (0:1).

Единственный в матче гол для хозяев поля забил бразилец Фламарион на 29-й минуте.

Звездный клуб из Саудовской Аравии имеет шанс исправить ситуацию в ответном матче дома 11 марта.

Лига чемпионов Азии 2024/25

1/8 финала. Первые матчи, 4 марта

Шанхай Порт (Китай) – Йокогама Маринос (Япония) – 0:1

Гол: Андерсон Лопес, 30

Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Джохор ДТ (Малайзия) – 0:0

Пахтакор (Узбекистан) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 1:0

Гол: Фламарион, 29

Аль-Райян (Катар) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – 1:3

Голы: Рожер Гедес, 72 – Галено, 30, Марез, 34, Аль-Бурайкан, 90+6

Все пары 1/8 финала

Сетка плей-офф

По теме:
Аль-Хиляль дает рекордную сумму за лидера Ливерпуля. Речь не о Салахе
Роналду не попал в заявку Аль-Насра из-за мышечной усталости
Без Роналду не справились. Аль-Наср сыграл вничью с Эстеглялем
Лига чемпионов Азии Салим Аль-Давсари Аль-Хиляль Пахтакор Шанхай Порт (СИПГ) Йокогама Маринос Бурирам Юнайтед Джохор Дарул Тазим Аль-Райян Аль-Ахли Джидда Рияд Марез Вендерсон Галено Рожер Гедес Фирас Аль-Бурайкан
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет первым номером. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Футбол | 04 марта 2025, 12:40 11
Будет первым номером. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Будет первым номером. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина

Андрея хочет подписать Манчестер Юнайтед

С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 04 марта 2025, 06:30 2
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка супертурнира в Индиан-Уэллс
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка супертурнира в Индиан-Уэллс

Помимо Элины и Марты, Украину на тысячнике в США представят Ястремская и Калинина

Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Мир азарта | 04.03.2025, 08:00
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
ВИДЕО. Родриго забил для Реала быстрый гол в мадридском дерби в ЛЧ
Футбол | 04.03.2025, 22:12
ВИДЕО. Родриго забил для Реала быстрый гол в мадридском дерби в ЛЧ
ВИДЕО. Родриго забил для Реала быстрый гол в мадридском дерби в ЛЧ
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Футбол | 04.03.2025, 19:42
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
04.03.2025, 11:58 11
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
03.03.2025, 01:37 3
Бокс
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
03.03.2025, 21:14
Мир азарта
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
03.03.2025, 19:41
Бокс
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
03.03.2025, 08:50 1
Футбол
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
03.03.2025, 23:55 2
Футбол
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
02.03.2025, 22:29 9
Футбол
Усик анонсировал возвращение на ринг
Усик анонсировал возвращение на ринг
03.03.2025, 22:25 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем