ЛЧ Азии. Аль-Хиляль потерпел сенсационное поражение в Узбекистане
Звездный клуб из Саудовской Аравии еще имеет шанс исправить ситуацию
Вечером 4 марта проходят первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.
Саудовский клуб Аль-Хиляль потерпел сенсационное поражение в Узбекистане от команды Пахтакор (0:1).
Единственный в матче гол для хозяев поля забил бразилец Фламарион на 29-й минуте.
Звездный клуб из Саудовской Аравии имеет шанс исправить ситуацию в ответном матче дома 11 марта.
Лига чемпионов Азии 2024/25
1/8 финала. Первые матчи, 4 марта
Шанхай Порт (Китай) – Йокогама Маринос (Япония) – 0:1
Гол: Андерсон Лопес, 30
Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Джохор ДТ (Малайзия) – 0:0
Пахтакор (Узбекистан) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 1:0
Гол: Фламарион, 29
Аль-Райян (Катар) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – 1:3
Голы: Рожер Гедес, 72 – Галено, 30, Марез, 34, Аль-Бурайкан, 90+6
Все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрея хочет подписать Манчестер Юнайтед
Помимо Элины и Марты, Украину на тысячнике в США представят Ястремская и Калинина