03.03.2025 18:00 – FT 0 : 0
Другие новости03 марта 2025, 20:31 |
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Без Роналду не справились. Аль-Наср сыграл вничью с Эстеглялем
Прошел матч 1/8 азиатской Лиги чемпионов
03 марта 2025, 20:31 |
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В понедельник, 3 марта, прошел первый матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов между «Эстеглялем» и «Аль-Насром».
Встречу принимал стадион «Азади» в Тегеране.
Гости, подходившие к матчу в статусе фаворита, даже несмотря на отсутствие Криштиану Роналду, не смогли забить ни одного мяча в ворота соперника. Иранскому коллективу также не удалось отличиться взятием ворот, встреча завершилась со счетом 0:0.
Ответный матч пройдет в Эр-Рияде, 10 марта.
Лига чемпионов Азии. 1/18 финала
Эстегляль – Аль-Наср – 0:0
Фото матча:
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