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Лига чемпионов АФК
Эстегляль
03.03.2025 18:00 – FT 0 : 0
Аль-Наср Эр-Рияд
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03 марта 2025, 20:31 |
256
0

Без Роналду не справились. Аль-Наср сыграл вничью с Эстеглялем

Прошел матч 1/8 азиатской Лиги чемпионов

03 марта 2025, 20:31 |
256
0
Без Роналду не справились. Аль-Наср сыграл вничью с Эстеглялем
ФК Аль-Наср

В понедельник, 3 марта, прошел первый матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов между «Эстеглялем» и «Аль-Насром».

Встречу принимал стадион «Азади» в Тегеране.

Гости, подходившие к матчу в статусе фаворита, даже несмотря на отсутствие Криштиану Роналду, не смогли забить ни одного мяча в ворота соперника. Иранскому коллективу также не удалось отличиться взятием ворот, встреча завершилась со счетом 0:0.

Ответный матч пройдет в Эр-Рияде, 10 марта.

Лига чемпионов Азии. 1/18 финала

Эстегляль – Аль-Наср – 0:0

Фото матча:

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Эстегляль Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Лига чемпионов Азии
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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