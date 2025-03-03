Без Роналду не справились. Аль-Наср сыграл вничью с Эстеглялем

В понедельник, 3 марта, прошел первый матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов между «Эстеглялем» и «Аль-Насром».

Встречу принимал стадион «Азади» в Тегеране.

Гости, подходившие к матчу в статусе фаворита, даже несмотря на отсутствие Криштиану Роналду, не смогли забить ни одного мяча в ворота соперника. Иранскому коллективу также не удалось отличиться взятием ворот, встреча завершилась со счетом 0:0.

Ответный матч пройдет в Эр-Рияде, 10 марта.

Лига чемпионов Азии. 1/18 финала

Эстегляль – Аль-Наср – 0:0

Фото матча: