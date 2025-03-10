Римские орлы споткнулись. Лацио не сумел переиграть Удинезе в Серии A
Клуб из столицы Италии потерял шанс подняться в топ-4, зону Лиги чемпионов
В матче 28-го тура Серии A, состоявшемся 10 марта на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме, «Лацио» принимал «Удинезе». Поединок завершился вничью 1:1.
Счет открыл «Удинезе» на 22-й минуте благодаря голу Флориана Товена. Лацио сравнял счет на 32-й минуте, забил Алессио Романьоли.
«Лацио» не сумел подняться на 4-е место в турнирной таблице, оставаясь вне зоны Лиги чемпионов, «Удинезе» продолжает находиться в середине таблицы, на 10-й позиции.
Лидеры Серии A: Интер (61 очко), Наполи (60), Аталанта (58), Ювентус (52), Лацио (51), Болонья (50), Рома (46), Фиорентина (45), Милан (44), Удинезе (40).
Серия A. 28-й тур, 10 марта 2025
Лацио – Удинезе – 1:1
Голы: Романьоли, 32 – Товен, 22
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниэль проведет поединок против Александра Усика
Единственный гол на 63-й минуте забил Бруно Гимараеш
СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА,