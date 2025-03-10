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Чемпионат Италии
Лацио
10.03.2025 21:45 – FT 1 : 1
Удинезе
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Италия
10 марта 2025, 23:47 | Обновлено 10 марта 2025, 23:57
58
3

Римские орлы споткнулись. Лацио не сумел переиграть Удинезе в Серии A

Клуб из столицы Италии потерял шанс подняться в топ-4, зону Лиги чемпионов

10 марта 2025, 23:47 | Обновлено 10 марта 2025, 23:57
58
3
Римские орлы споткнулись. Лацио не сумел переиграть Удинезе в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура Серии A, состоявшемся 10 марта на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме, «Лацио» принимал «Удинезе». Поединок завершился вничью 1:1.

Счет открыл «Удинезе» на 22-й минуте благодаря голу Флориана Товена. Лацио сравнял счет на 32-й минуте, забил Алессио Романьоли.

«Лацио» не сумел подняться на 4-е место в турнирной таблице, оставаясь вне зоны Лиги чемпионов, «Удинезе» продолжает находиться в середине таблицы, на 10-й позиции.

Лидеры Серии A: Интер (61 очко), Наполи (60), Аталанта (58), Ювентус (52), Лацио (51), Болонья (50), Рома (46), Фиорентина (45), Милан (44), Удинезе (40).

Серия A. 28-й тур, 10 марта 2025

Лацио – Удинезе – 1:1

Голы: Романьоли, 32 – Товен, 22

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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T-800
в идеале римское дерби в финале ЛЕ, как разогрев перед финалом ЛЧ, возможным Эль Класико
СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА,
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0
Mark4854590
Не скористалися шансом обійти Ювентус. Наступним для Лаціо буде лобовий з Болоньєю. Важко буде, бо треба ще в ЛЄ зіграти
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0
T-800
фаворит ЛЕ на данный момент, как в ЛЧ барса, хотя стоит обновить котировки пиннаклспортс с утра ...
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0
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