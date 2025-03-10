Римские орлы споткнулись. Лацио не сумел переиграть Удинезе в Серии A

В матче 28-го тура Серии A, состоявшемся 10 марта на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме, «Лацио» принимал «Удинезе». Поединок завершился вничью 1:1.

Счет открыл «Удинезе» на 22-й минуте благодаря голу Флориана Товена. Лацио сравнял счет на 32-й минуте, забил Алессио Романьоли.

«Лацио» не сумел подняться на 4-е место в турнирной таблице, оставаясь вне зоны Лиги чемпионов, «Удинезе» продолжает находиться в середине таблицы, на 10-й позиции.

Лидеры Серии A: Интер (61 очко), Наполи (60), Аталанта (58), Ювентус (52), Лацио (51), Болонья (50), Рома (46), Фиорентина (45), Милан (44), Удинезе (40).

Серия A. 28-й тур, 10 марта 2025

Лацио – Удинезе – 1:1

Голы: Романьоли, 32 – Товен, 22

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