Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лацио – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Лацио
10.03.2025 21:45 - : -
Удинезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
10 марта 2025, 04:09 |
24
0

Лацио – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 10 марта в 21:45 по Киеву

10 марта 2025, 04:09 |
24
0
Лацио – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта на «Стадио Олимпико» пройдет матч 28-го тура Серии А Италии, в котором «Лацио» встретится с «Удинезе». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Лацио

Команда резко сдала в прошлом сезоне. Да, немало сил тогда забирала Лига чемпионов, где итальянцы вышли в плей-офф. Но все же в Серии А очки начали теряться уже с первых туров. В итоге Сарри потерял пост, а на 7-е место получилось выбраться уже без этого наставника. Летом новым полноценным тренером стал Барони.

В 2024/2025 клуб из Рима сражался на нескольких направлениях кряду. В кубке он дошел до четвертьфинала, выбив Наполи, но проиграв в четвертьфинале Интеру. Но теперь возобновляется борьба в Лиге Европы. В основном раунде там, выставляя резервистов, итальянцы показали один из лучших результатов, в том числе без проблем обыграв крупно и киевское Динамо. Сейчас с Викторией Пльзень в Чехии получилось начать плей-офф с победы. Приоритетом очевидно остается Серия А, где идет борьба за место в четверке лидеров. И важно было обыграть Милан в прошлом туре - это получилось.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Удинезе

Клуб давно уже прозябает на довольно скромном уровне в итальянском футболе. Но, с другой стороны, получается главное: набирать в каждом сезоне достаточно очков, чтобы в очередной раз продлить свою прописку на этом уровне. Так было и прошлой весной: всего 37 баллов, и при этом 15-е место. И для нынешнего наставника, Руняича, вряд ли ставятся более масштабные цели.

И действительно, после мощного старта (3 победы и 10 очков в первых 4-х турах) пошел спад: 8 поражений в 12 следующих поединках Кальчо. Но с декабря что-то начало получаться, а в феврале только 1:1 на поле Наполи немного испортили статистику, ведь остальные 4 поединка были выиграны.

Статистика личных встреч

Римский клуб не проигрывал в 7 поединках кряду. Но в 2024-м году он уступил и в марте дома, и в августе на выезде, с одинаковым счетом 1:2.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей, хотя они в отличной форме. С другой стороны, римский гранд стремится в Лигу чемпионов, и в таких условиях дома и правда должен выигрывать (коэффициент - 1,72).

Прогноз Sport.ua
Лацио
10 марта 2025 -
21:45
Удинезе
Победа Лацио 1.72 Сделать ставку
По теме:
Эспаньол – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ювентус – Аталанта – 0:4. Турин опозорился дома. Видео голов и обзор
Старая Синьора унижена дома. Ювентус потерпел крупное фиаско от Аталанты
Лацио Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
Теннис | 10 марта 2025, 01:36 6
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс

Элина уверенно разобралась с Даниэль Коллинс и вышла в 1/8 финала

Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Бокс | 09 марта 2025, 08:00 24
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца

Майрис Бриедис высоко оценил Джея Опетаю

Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Футбол | 10.03.2025, 04:22
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ
Биатлон | 09.03.2025, 16:07
Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ
Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
Бокс | 09.03.2025, 08:54
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сложное решение. Звезды Барселоны не хотят видеть его в стартовом составе
Сложное решение. Звезды Барселоны не хотят видеть его в стартовом составе
08.03.2025, 10:46 2
Футбол
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
08.03.2025, 04:02 2
Бокс
Конфликт в сборной Бельгии. Игроки недовольны возвращением Куртуа
Конфликт в сборной Бельгии. Игроки недовольны возвращением Куртуа
09.03.2025, 15:56 2
Футбол
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
08.03.2025, 00:43 8
Футбол
Рекорд Украины и филигранная Магучих. Как прошел 2 день атлетического ЧЕ
Рекорд Украины и филигранная Магучих. Как прошел 2 день атлетического ЧЕ
08.03.2025, 02:25
Другие виды
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
08.03.2025, 07:45 2
Бокс
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
08.03.2025, 17:20 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем