10 марта на «Стадио Олимпико» пройдет матч 28-го тура Серии А Италии, в котором «Лацио» встретится с «Удинезе». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Лацио

Команда резко сдала в прошлом сезоне. Да, немало сил тогда забирала Лига чемпионов, где итальянцы вышли в плей-офф. Но все же в Серии А очки начали теряться уже с первых туров. В итоге Сарри потерял пост, а на 7-е место получилось выбраться уже без этого наставника. Летом новым полноценным тренером стал Барони.

В 2024/2025 клуб из Рима сражался на нескольких направлениях кряду. В кубке он дошел до четвертьфинала, выбив Наполи, но проиграв в четвертьфинале Интеру. Но теперь возобновляется борьба в Лиге Европы. В основном раунде там, выставляя резервистов, итальянцы показали один из лучших результатов, в том числе без проблем обыграв крупно и киевское Динамо. Сейчас с Викторией Пльзень в Чехии получилось начать плей-офф с победы. Приоритетом очевидно остается Серия А, где идет борьба за место в четверке лидеров. И важно было обыграть Милан в прошлом туре - это получилось.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Удинезе

Клуб давно уже прозябает на довольно скромном уровне в итальянском футболе. Но, с другой стороны, получается главное: набирать в каждом сезоне достаточно очков, чтобы в очередной раз продлить свою прописку на этом уровне. Так было и прошлой весной: всего 37 баллов, и при этом 15-е место. И для нынешнего наставника, Руняича, вряд ли ставятся более масштабные цели.

И действительно, после мощного старта (3 победы и 10 очков в первых 4-х турах) пошел спад: 8 поражений в 12 следующих поединках Кальчо. Но с декабря что-то начало получаться, а в феврале только 1:1 на поле Наполи немного испортили статистику, ведь остальные 4 поединка были выиграны.

Статистика личных встреч

Римский клуб не проигрывал в 7 поединках кряду. Но в 2024-м году он уступил и в марте дома, и в августе на выезде, с одинаковым счетом 1:2.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей, хотя они в отличной форме. С другой стороны, римский гранд стремится в Лигу чемпионов, и в таких условиях дома и правда должен выигрывать (коэффициент - 1,72).