Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лацио – Удинезе – 1:1. Равная борьба. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Лацио
10.03.2025 21:45 – FT 1 : 1
Удинезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
11 марта 2025, 03:25 | Обновлено 11 марта 2025, 03:27
14
0

Лацио – Удинезе – 1:1. Равная борьба. Видео голов и обзор матча

Команды упустили несколько хороших моментов

11 марта 2025, 03:25 | Обновлено 11 марта 2025, 03:27
14
0
Лацио – Удинезе – 1:1. Равная борьба. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура Серии A, который состоялся 10 марта на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме, «Лацио» принимал «Удинезе». Поединок завершился вничью 1:1.

Команды продемонстрировали равную игру, забив по одному мячу. Сначала открыли счет гости. На 22-й минуте отличился Флориан Товен.

Спустя 10 минут Алессио Романьоли сравнял счет.

Во втором тайме обе команды упустили несколько хороших возможностей и завершили матч вничью.

«Лацио» после этого матча находится на 5-й строчке, а «Удинезе» на 10-й.

Серия A. 28-й тур, 10 марта 2025 года

Лацио – Удинезе – 1:1

Голы: Романьоли, 32 – Товен, 22

Видео голов и обзор матча

События матча

32’
ГОЛ ! Мяч забил Алессио Романьоли (Лацио).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Товен (Удинезе).
По теме:
Вест Хэм – Ньюкасл – 0:1. Сороки давят на лидеров. Видео голов и обзор
Эспаньол – Жирона – 1:1. Спаситель Цыганков. Видео голов и обзор матча
Римские орлы споткнулись. Лацио не сумел переиграть Удинезе в Серии A
чемпионат Италии по футболу Серия A Лацио Лацио - Удинезе Удинезе видео голов и обзор Алессио Романьоли Флориан Товен
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
Бокс | 10 марта 2025, 09:20 6
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко

Эвандер выделил Майка Тайсона

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил всех тренеров и назначил нового наставника
Футбол | 10 марта 2025, 16:59 9
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил всех тренеров и назначил нового наставника
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил всех тренеров и назначил нового наставника

Костышин вернулся в команду

Байер – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 11.03.2025, 01:48
Байер – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Байер – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
Футбол | 10.03.2025, 12:46
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
Футбол | 10.03.2025, 23:19
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
10.03.2025, 07:54 4
Бокс
Барселона должна избавиться от суперзвезды летом. Есть 5 кандидатов
Барселона должна избавиться от суперзвезды летом. Есть 5 кандидатов
09.03.2025, 20:19 3
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
09.03.2025, 08:54 2
Бокс
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
10.03.2025, 04:02
Футбол
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
10.03.2025, 08:24 8
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
09.03.2025, 09:10 19
Футбол
Магучих и покушение на рекорд Борзова. Как финишировал легкоатлетический ЧЕ
Магучих и покушение на рекорд Борзова. Как финишировал легкоатлетический ЧЕ
10.03.2025, 00:59 5
Другие виды
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
09.03.2025, 19:14 59
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем