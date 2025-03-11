Лацио – Удинезе – 1:1. Равная борьба. Видео голов и обзор матча
Команды упустили несколько хороших моментов
В матче 28-го тура Серии A, который состоялся 10 марта на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме, «Лацио» принимал «Удинезе». Поединок завершился вничью 1:1.
Команды продемонстрировали равную игру, забив по одному мячу. Сначала открыли счет гости. На 22-й минуте отличился Флориан Товен.
Спустя 10 минут Алессио Романьоли сравнял счет.
Во втором тайме обе команды упустили несколько хороших возможностей и завершили матч вничью.
«Лацио» после этого матча находится на 5-й строчке, а «Удинезе» на 10-й.
Серия A. 28-й тур, 10 марта 2025 года
Лацио – Удинезе – 1:1
Голы: Романьоли, 32 – Товен, 22
Видео голов и обзор матча
События матча
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