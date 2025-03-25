«Он стал бы новым…» Легенда Ювентуса назвал тренера, который нужен Довбику

Легендарный экс-футболист туринского «Ювентуса» и сборной Италии Анджело Ди Ливио прокомментировал информацию о возможном назначении главным тренером «Ромы» рулевого «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

«Есть много клубов, которые заинтересованы в нем. Это будут непростые переговоры. Есть даже более престижные клубы, чем «Рома». Он и Раньери – идеальная пара, у них отличные отношения, они очень уважают друг друга.

«Рома» определила его как главного кандидата. С Гасперини команда была бы среди фаворитов. Довбик также бы выиграл от прихода тренера «Аталанты». Он мог бы стать новым Сапатой», – сказал экс-футболист в интервью Retesport.

В составе «Ювентуса» Ди Ливио трижды выигрывал итальянскую Серию А. В 1996 году он помог команде одержать победу в Лиге чемпионов. Всего с туринским клубом выиграл 9 трофеев. В составе сборной Италии Анджело сыграл 40 матчей.

Сообщалось, что «Рома» сделает ставку на Довбика.