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Лига чемпионов
17 марта 2025, 11:12 |
2704
0

«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа

Энрике Сересо недоволен поведением бельгийского голкипера

17 марта 2025, 11:12 |
2704
0
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо был разгневан словами голкипера «Реала» Тибо Куртуа после матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Подопечные Карло Анчелотти пробились в следующий раунд, а бельгийский вратарь раскритиковал соперника из-за постоянных жалоб на работу судьи. Сересе не понравилось такое поведение Куртуа:

«Единственное, что тебе нужно сделать – это заткнуться. Куртуа должен быть благодарен за то, что он играл за «Атлетико». Попытайся быть джентльменом.

Мы все верили, что VAR сделает футбол справедливым, но вышло совсем наоборот. У меня есть распечатанные фото, где видно, что наш форвард Альварес коснулся мяча всего один раз, когда бил пенальти», – сказал президент «Атлетико».

«Реал» одолел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов – 2:2 в основное время и 4:2 в серии пенальти. 8 и 16 апреля подопечные Карло Анчелотти сыграют против английского «Арсенала» в четвертьфинале.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Атлетико Мадрид Энрике Сересо Тибо Куртуа Атлетико - Реал Мадрид
Николай Титюк Источник: Marca
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