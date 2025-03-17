«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо был разгневан словами голкипера «Реала» Тибо Куртуа после матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Подопечные Карло Анчелотти пробились в следующий раунд, а бельгийский вратарь раскритиковал соперника из-за постоянных жалоб на работу судьи. Сересе не понравилось такое поведение Куртуа:

«Единственное, что тебе нужно сделать – это заткнуться. Куртуа должен быть благодарен за то, что он играл за «Атлетико». Попытайся быть джентльменом.

Мы все верили, что VAR сделает футбол справедливым, но вышло совсем наоборот. У меня есть распечатанные фото, где видно, что наш форвард Альварес коснулся мяча всего один раз, когда бил пенальти», – сказал президент «Атлетико».

«Реал» одолел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов – 2:2 в основное время и 4:2 в серии пенальти. 8 и 16 апреля подопечные Карло Анчелотти сыграют против английского «Арсенала» в четвертьфинале.