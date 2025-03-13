Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Надоела эта жертвенность». Куртуа – об эпизоде ​​с отмененным пенальти
Лига чемпионов
13 марта 2025, 07:38 | Обновлено 13 марта 2025, 07:39
919
1

«Надоела эта жертвенность». Куртуа – об эпизоде ​​с отмененным пенальти

Тибо подсказал главному судье

13 марта 2025, 07:38 | Обновлено 13 марта 2025, 07:39
919
1
«Надоела эта жертвенность». Куртуа – об эпизоде ​​с отмененным пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Ключевой вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о скандальном эпизоде во втором матче против «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который случился во время серии пенальти.

Нападающий «матрасников» Хулиан Альварес реализовал удар с 11 метров, но главный арбитр отменил взятие ворот, ведь посчитал, что форвард дважды коснулся мяча ногой. Во второй раз забить Альваресу с пенальти не удалось.

«Я почувствовал, что он дважды коснулся мяча, и я сказал об этом судье. Это нелегко увидеть. Но это было немного невезением для Альвареса.

Для УЕФА это ясно. Мне надоела эта жертвенность, постоянные слезы из-за таких вещей. Судьи не хотят приносить пользу той или иной команде в Испании или Европе, для них это было ясно. С технологиями, в комнате VAR они это ясно видели, у них много камер и много изображений», – сказал Куртуа.

По теме:
Лунин без слов описал игру Куртуа в матче против Атлетико в Лиге чемпионов
«Слишком спорно». Реакция Симеоне на отмененный гол Альвареса с пенальти
ВИДЕО. Реакция Артеты на гол Зинченко в матче Лиги чемпионов Арсенал – ПСВ
Атлетико Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Реал Мадрид Хулиан Альварес Тибо Куртуа
Андрей Витренко Источник: ESPN
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Рамос на 90+7-й забил в Кубке чемпионов, но его команда вылетела
Футбол | 13 марта 2025, 06:41 0
ВИДЕО. Рамос на 90+7-й забил в Кубке чемпионов, но его команда вылетела
ВИДЕО. Рамос на 90+7-й забил в Кубке чемпионов, но его команда вылетела

Монтеррей сыграл вничью с Ванкувером (2:2) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ КОНКАКАФ

Готовят солидный чек. Голкипер сборной Украины близок к переходу в АПЛ
Футбол | 12 марта 2025, 08:24 7
Готовят солидный чек. Голкипер сборной Украины близок к переходу в АПЛ
Готовят солидный чек. Голкипер сборной Украины близок к переходу в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» уже летом хочет подписать украинца Лунина

Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Футбол | 12.03.2025, 23:18
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
Теннис | 12.03.2025, 08:43
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
Футбол | 12.03.2025, 07:38
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
😋😋СНОШАТЬ Дерево С Пердя
ТРАХ ТРАХ ТРАХ 👉👌🐆 Пум очке нашей сладкой дур очке всю ночь заряжали под хвост
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
12.03.2025, 22:11 6
Футбол
Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
12.03.2025, 12:16 5
Футбол
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
12.03.2025, 09:00 2
Бокс
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
11.03.2025, 00:38 2
Бокс
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
12.03.2025, 06:45 23
Теннис
Сабо обратился к Шовковскому после конфликта Ваната и Пономаренко в УПЛ
Сабо обратился к Шовковскому после конфликта Ваната и Пономаренко в УПЛ
12.03.2025, 12:04 10
Футбол
Чемпион мира: «Я хочу, чтобы этот украинец провел последний бой со мной»
Чемпион мира: «Я хочу, чтобы этот украинец провел последний бой со мной»
12.03.2025, 07:50 7
Бокс
Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова
Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова
11.03.2025, 08:17 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем