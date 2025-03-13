«Надоела эта жертвенность». Куртуа – об эпизоде ​​с отмененным пенальти

Ключевой вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о скандальном эпизоде во втором матче против «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который случился во время серии пенальти.

Нападающий «матрасников» Хулиан Альварес реализовал удар с 11 метров, но главный арбитр отменил взятие ворот, ведь посчитал, что форвард дважды коснулся мяча ногой. Во второй раз забить Альваресу с пенальти не удалось.

«Я почувствовал, что он дважды коснулся мяча, и я сказал об этом судье. Это нелегко увидеть. Но это было немного невезением для Альвареса.

Для УЕФА это ясно. Мне надоела эта жертвенность, постоянные слезы из-за таких вещей. Судьи не хотят приносить пользу той или иной команде в Испании или Европе, для них это было ясно. С технологиями, в комнате VAR они это ясно видели, у них много камер и много изображений», – сказал Куртуа.