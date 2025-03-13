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Лига чемпионов
13 марта 2025, 05:57 | Обновлено 13 марта 2025, 06:04
547
0

«Слишком спорно». Реакция Симеоне на отмененный гол Альвареса с пенальти

Диего не увидел второе касание от аргентинского форварда

13 марта 2025, 05:57 | Обновлено 13 марта 2025, 06:04
547
0
«Слишком спорно». Реакция Симеоне на отмененный гол Альвареса с пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне на послематчевой конференции 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал сомнительный эпизод во время серии пенальти.

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес реализовал удар с точки, однако судья отменил взятие ворот из-за второго касания от футболиста во время удара.

Наставник «матрасников» недоволен решением судей, ведь специалист считает, что еще одного касания от игрока во время удара не было.

«Я только что видел изображения, судья говорит, что Хулиан касается мяча опорной ногой, но мяч не движется. Это все слишком спорно, был ли это гол или нет. Но я горжусь своими игроками, я честно счастлив, потому что мы играли идеально.

Когда Хулиан бьет пенальти, мяч даже не движется. Я думаю, что они вызвали VAR и увидели, что он коснулся его. Я хочу верить, что они увидели, что он коснулся его», – ответил Симеоне.

В результате «Атлетико» проиграл вечному сопернику в серии пенальти и покинул нынешний розыгрыш Лиги чемпионов.

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Атлетико Мадрид Диего Симеоне Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Реал Мадрид Хулиан Альварес
Андрей Витренко Источник: ESPN
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