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  4. Смоляков подписал контракт с Лос-Анджелесом. Полесье получит 2 млн евро
Украина. Премьер лига
24 января 2025, 22:28 |
1339
2

Смоляков подписал контракт с Лос-Анджелесом. Полесье получит 2 млн евро

Сделка закрыта, официоз ожидается в ближайшее время

24 января 2025, 22:28 |
1339
2
Смоляков подписал контракт с Лос-Анджелесом. Полесье получит 2 млн евро
polissyafc.com. Артем Смоляков

21-летний левый фулбек «Полесья» Артем Смоляков стал полноправным футболистом клуба заокеанской MLS «Лос-Анджелес».

По информации источников Sport.ua, сделка уже закрыта, и официально о ней стороны объявят в ближайшее время.

Как и сообщалось, за Смолякова «Полесье» выторговало у американцев 2 миллиона евро. Кроме того, житомирский клуб сможет рассчитывать на дополнительную прибыль, так как сохранил за собой определенный процент экономических прав на футболиста.

Особой спешки в формализации перехода Смолякова не ожидается, так как трансферное окно в MLS открывается лишь через неделю – 31 января.

Напомним, Артем Смоляков перешел в «Полесье» из «Ингульца» летом 2023 года за 150 тысяч евро.

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Артем Смоляков Лос-Анджелес (MLS) Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы инсайд
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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saltim
В молодежке у Мельгосы хорошо играл.В 21 год в МЛС для карьеры жопа
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-1
Перший Серед Рівних
ТЦК не випустить. Штурмувать посадку тобі, а не пляжі Санта-Моніки.
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-3
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