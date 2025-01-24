Смоляков подписал контракт с Лос-Анджелесом. Полесье получит 2 млн евро
Сделка закрыта, официоз ожидается в ближайшее время
21-летний левый фулбек «Полесья» Артем Смоляков стал полноправным футболистом клуба заокеанской MLS «Лос-Анджелес».
По информации источников Sport.ua, сделка уже закрыта, и официально о ней стороны объявят в ближайшее время.
Как и сообщалось, за Смолякова «Полесье» выторговало у американцев 2 миллиона евро. Кроме того, житомирский клуб сможет рассчитывать на дополнительную прибыль, так как сохранил за собой определенный процент экономических прав на футболиста.
Особой спешки в формализации перехода Смолякова не ожидается, так как трансферное окно в MLS открывается лишь через неделю – 31 января.
Напомним, Артем Смоляков перешел в «Полесье» из «Ингульца» летом 2023 года за 150 тысяч евро.
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