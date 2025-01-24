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  4. Клуб MLS подпишет украинца из УПЛ. За команду выступают две легенды
Major League Soccer
24 января 2025, 10:23 |
688
0

Клуб MLS подпишет украинца из УПЛ. За команду выступают две легенды

Артем Смоляков перейдет из «Полесья» в «Лос-Анджелес»

24 января 2025, 10:23 |
688
0
Клуб MLS подпишет украинца из УПЛ. За команду выступают две легенды
ФК Полесье. Артем Смоляков

Американский «Лос-Анджелес» очень близок к подписанию украинского защитника житомирского «Полесья» Артема Смолякова, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, первоначальное предложение клуба MLS составляло 1 миллион евро, но в ходе переговоров «волки» сумели удвоить эту сумму, а также прописать в соглашении процент от будущей перепродажи 21-летнего футболиста.

Напомним, в составе «Лос-Анджелеса» играют 2 легендарных французских чемпиона мира: вратарь Уго Льорис и нападающий Оливье Жиру.

В сезоне 2024/25 Артем Смоляков провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Артемом Смоляковым интересовался клуб Ла Лиги.

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Артем Смоляков Полесье Житомир Лос-Анджелес (MLS) трансферы трансферы УПЛ Major League Soccer (MLS) ТаТоТаке
Дмитро Вус Источник: ТаТоТаке
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