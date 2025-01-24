Клуб MLS подпишет украинца из УПЛ. За команду выступают две легенды

Американский «Лос-Анджелес» очень близок к подписанию украинского защитника житомирского «Полесья» Артема Смолякова, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, первоначальное предложение клуба MLS составляло 1 миллион евро, но в ходе переговоров «волки» сумели удвоить эту сумму, а также прописать в соглашении процент от будущей перепродажи 21-летнего футболиста.

Напомним, в составе «Лос-Анджелеса» играют 2 легендарных французских чемпиона мира: вратарь Уго Льорис и нападающий Оливье Жиру.

В сезоне 2024/25 Артем Смоляков провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Артемом Смоляковым интересовался клуб Ла Лиги.