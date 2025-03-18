Ван Леувен объяснил, почему выгнал легенду Динамо из Металлиста 1925

Главный тренер «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен объяснил, почему убрал из команды бывшего полузащитника киевского «Динамо» Дениса Гармаша.

– У вас в команде был Денис Гармаш. Он покинул команду. Почему? Вас не устраивало, как он тренировался? Или он говорил что-то, что вам не нравится? Ибо много разных слухов. Что произошло?

– Причина вполне конкретная. У меня был выбор на игровые позиции. Я выбрал других футболистов. Такой игрок как Гармаш, с такой карьерой, какую он имел… Я думаю, мы можем искренне и открыто говорить обо всем. Ему нужно было либо принять все, как есть или уходить в другом направлении.

– Он был слишком медленным для вашей команды?

– Не хочу сильно вдаваться в детали. В том стиле, в котором строил игру своей команды, я не видел для него позиции. У меня были другие игроки, другой выбор. С самого начала я был открыт с ним и давал ему это понять.

Медленный? Нет. У него была отличная карьера. Многое сделал для украинского футбола, «Динамо», сборной. У меня было свое мнение, но это нормально, что кто-то думает иначе. Это не первый игрок в моей карьере, о котором идет такая дискуссия. Важно быть открытым и искренним по поводу того, в какой футбол ты хочешь играть, – сказал ван Леувен.