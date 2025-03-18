Звезда сборной Украины, что выступает в АПЛ, отказался идти в клуб УПЛ
Александр Зинченко мог оказаться в луганской «Заре» на старте карьеры
Бывший глава академии «Шахтера» Патрик ван Леувен рассказал об уходе из расположения «горняков» Александра Зинченко в юном возрасте. Функционер заявил, что Александр отказался переходить в луганскую «Зарю» на правах аренды.
– У вас есть понимание, как можно было так потерять Зинченко?
– Я не думаю, что его потеряли. Была ситуация с продлением его контракта. Насколько я помню, он не хотел уходить в аренду в «Зарю». Он выбрал другой путь. В конце концов, все завершилось рассмотрением дела в Лозаннском суде.
В Александре изначально мы видели сильную личность. Я видел, что он знает, чего хочет. С ростом он видел, что должен получить шанс на самом высоком уровне.
Это то, что руководило им в его решении, скажем так, удалиться от первой команды «Шахтера», но дало ему много других возможностей, – сказал ван Леувен.
В настоящее время Александр Зинченко выступает в составе лондонского «Арсенала». Также футболист национальной сборной Украины выступал за ПСВ и «Манчестер Сити».
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