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Англия
18 марта 2025, 11:34 | Обновлено 18 марта 2025, 11:37
1720
3

Звезда сборной Украины, что выступает в АПЛ, отказался идти в клуб УПЛ

Александр Зинченко мог оказаться в луганской «Заре» на старте карьеры

18 марта 2025, 11:34 | Обновлено 18 марта 2025, 11:37
1720
3
Звезда сборной Украины, что выступает в АПЛ, отказался идти в клуб УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Бывший глава академии «Шахтера» Патрик ван Леувен рассказал об уходе из расположения «горняков» Александра Зинченко в юном возрасте. Функционер заявил, что Александр отказался переходить в луганскую «Зарю» на правах аренды.

– У вас есть понимание, как можно было так потерять Зинченко?

– Я не думаю, что его потеряли. Была ситуация с продлением его контракта. Насколько я помню, он не хотел уходить в аренду в «Зарю». Он выбрал другой путь. В конце концов, все завершилось рассмотрением дела в Лозаннском суде.

В Александре изначально мы видели сильную личность. Я видел, что он знает, чего хочет. С ростом он видел, что должен получить шанс на самом высоком уровне.

Это то, что руководило им в его решении, скажем так, удалиться от первой команды «Шахтера», но дало ему много других возможностей, – сказал ван Леувен.

В настоящее время Александр Зинченко выступает в составе лондонского «Арсенала». Также футболист национальной сборной Украины выступал за ПСВ и «Манчестер Сити».

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Патрик ван Леувен Александр Зинченко Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Заря Луганск Манчестер Сити ПСВ
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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OLDTROLL
Інформація в дописі - пуста, як голова автора, зате дуже гучний заголовок!)))
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+2
ivankondrat96
Треба дуло погоджуватись. А так Зінченко втратив чудову можливість пограти в Трабзонспорі)))
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+1
Burevestnik
і знову "новина" із рубрики:
"Згадала баба як дівкою була" 
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0
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