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  4. Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
Украина. Премьер лига
26 февраля 2025, 08:42 |
1419
1

Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей

24 февраля Шахтер переиграл Левый Берег со счетом 1:0

26 февраля 2025, 08:42 |
1419
1
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
ФК Шахтер

24 февраля завершился 18-й тур Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Последний матч минувшего тура: Шахтер Донецк – Левый Берег. Горняки одержали минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Марьяна Шведа.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Топ-пятерка УПЛ: Динамо Киев (46), Александрия (41), Шахтер (36), Кривбасс (31), Полесье (30).

Внизу турнирной таблицы находятся: Ворскла, Левый Берег (по 16), Черноморец (15), Ингулец (9).

Следующий, 19-й тур в УПЛ пройдет с 28 февраля по 2 марта.

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 18-й тур

🔹 21 февраля (пятница)

  • 15:30. Колос – Черноморец – 1:2

🔹 22 февраля (суббота)

  • 13:00. Кривбасс – Верес – 0:3
  • 15:30. Ингулец – Полесье – 0:1
  • 18:00. Рух – ЛНЗ – 0:1

🔹 23 февраля (воскресенье)

  • 13:00. Оболонь – Ворскла – 1:0
  • 15:30. Александрия – Заря – 2:1
  • 18:00. Динамо – Карпаты – 2:0

🔹 24 февраля (понедельник)

  • 18:00. Шахтар – Левый Берег – 1:0

⚽️ Украинская Премьер-лига. 19-й тур

🔹 28 февраля (пятница)

  • 13:00. Оболонь – Полесье
  • 15:30. Ворскла – Динамо
  • 18:00. Карпаты – ЛНЗ

🔹 1 марта (суббота)

  • 13:00. Ингулец – Кривбасс
  • 15:30. Черноморец – Левый Берег
  • 18:00. Шахтер – Александрия

🔹 2 марта (воскресенье)

  • 15:30. Заря – Рух
  • 18:00. Верес – Колос

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 18 14 4 0 39 - 11 46
2 Александрия 18 12 5 1 28 - 13 41
3 Шахтер Донецк 17 11 3 3 42 - 15 36
4 Кривбасс 17 9 4 4 22 - 16 31
5 Полесье 18 8 6 4 25 - 16 30
6 Карпаты Львов 18 7 3 8 22 - 23 24
7 Рух Львов 18 5 8 5 21 - 15 23
8 Верес 18 5 7 6 20 - 24 22
9 ЛНЗ Черкассы 18 6 4 8 19 - 26 22
10 Заря 17 7 1 9 19 - 22 22
11 Колос Ковалевка 18 3 9 6 12 - 14 18
12 Оболонь 18 4 5 9 11 - 29 17
13 Ворскла 18 4 4 10 15 - 26 16
14 Левый берег 18 4 4 10 9 - 21 16
15 Черноморец 18 4 3 11 13 - 26 15
16 Ингулец 17 1 6 10 12 - 32 9
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Микола Унгурян
в суботу матч за срібну медаль
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