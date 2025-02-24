Швед-спаситель. Шахтер дожал Левый Берег во Львове

В заключительном поединке 18-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Шахтер» и «Левый берег». Донецкая команда считалась безоговорочным фаворитом встречи: котировки букмекеров не оставляли шансов дебютанту УПЛ в дуэли против грозного соперника. Но подобная ситуация была и перед первым противостоянием команд, а тогда «горняки» не без труда одержали минимальную победу. Поэтому недооценка команды Виталия Первака, которая борется за сохранение прописки в элите, могла стать непозволительной роскошью для «оранжево-черных».

После стартового свистка «горняки» завладели территориальным преимуществом и неспешно начали искать пути к штрафной «Левого берега». Гости выстроили компактную линию обороны, стараясь встречать «оранжево-черных» у центральной линии поля, при этом не забывая о воротах соперников. Именно» «аисты» создали первый опасный момент, когда Синица завершил контратаку ударом с острого угла в ближнюю штангу.

«Шахтер» довольно долго безуспешно пытался подойти к штрафной «Левого берега». Активностью на левом фланге выделялся Кевин, которому, впрочем, также не удавалось обострить ситуацию. И все же, оборона гостей позволила оппонентам создать угрозу своим воротам, когда Механив сыграл надежно после несильного удара головой от Траоре. «Аисты» продолжали довольно смело контратаковать: хорошую возможность упустил Сухоручко, который в штрафной донецкой команды выиграл борьбу у Бондаря и пробил мимо дальнего угла.

В концовке первого тайма игра и вовсе выровнялась, и госте позволили себе больше времени проводить в атаках. На перерыв команды ушли без забитых голов. При этом «Левый берег» продемонстрировал достойную игру, а «горняков» в перерыве явно ждал серьезный разговор с тренерским штабом.

В начале второй половины встречи «оранжево-черные» начали оказывать давление на защитную линию соперников. Гости продолжали организованно обороняться, пытаясь лишить подопечных Марино Пушича свободного пространства. Игроки «Левого берега» играли самоотверженно. Шаповал в подкате преградил путь мячу после удара Бондаренко, а Шастал заблокировал удар Винисиуса. Еще один шанс отличиться получил Траоре, который слишком слабым ударом замкнул навес Винисиуса.

И все же, напор «горняков» принес им желаемый результат. Траоре в штрафной выиграл верховую борьбу у Шаповала и мяч прилетел на голову Шведу, который открыл счет. Вскоре чудом не удвоил преимущество «Шахтера» новичок донецкой команды Элиас, после удара которого блестящую реакцию продемонстрировал Механив.

В дальнейшем «Шахтер» продолжил владеть территориальным преимуществом и мог рассчитывать на более убедительную победу. После навеса с углового Назарина и Элиас поочередно проверили на прочность штангу ворот «Левого берега». «Аисты» в конце поединка попытались спасти встречу, но моментов для этого у них практически не было.

Команда Марино Пушича, как и в первом круге, с минимальным счетом обыграла подопечных Виталия Первака. В следующем туре «Шахтер» проведет дуэль с «Александрией», а «Левый берег» встретится с «Черноморцем».

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Шахтер» – «Левый Берег» - 1:0

Гол: Швед, 61

Предупреждения: Педриньо да Силва, 45+1, Бондарь, 70, Кевин, 87 – Семенов, 87

«Шахтер»: Д. Ризнык – Азарови (Педриньо Азеведо, 46), Матвиенко, Бондарь, Винисиус (Конопля, 71) – Педриньо да Силва (Назарина, 46), Крыськив, Бондаренко – Кевин, Траоре (Элиас, 62), Швед.

«Левый Берег»: Механов – Сидней, Шаповал, Семенов, Астахов – Шастал, Н. Когут (Приходько, 82), Синица (А. Ризнык, 82), Дедух, И. Когут (Галас, 82) – Сухоручко.

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 20 (6) – 3 (0)

Угловые: 7 – 2

Оффсайды: 0 – 0.

ШАХТЕР - ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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