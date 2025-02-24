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Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 19:56 | Обновлено 24 февраля 2025, 20:07
890
39

Швед-спаситель. Шахтер дожал Левый Берег во Львове

Команда Пушича снова лишь минимально обыграла дебютанта УПЛ

24 февраля 2025, 19:56 | Обновлено 24 февраля 2025, 20:07
890
39
Швед-спаситель. Шахтер дожал Левый Берег во Львове
ФК Шахтер

В заключительном поединке 18-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Шахтер» и «Левый берег». Донецкая команда считалась безоговорочным фаворитом встречи: котировки букмекеров не оставляли шансов дебютанту УПЛ в дуэли против грозного соперника. Но подобная ситуация была и перед первым противостоянием команд, а тогда «горняки» не без труда одержали минимальную победу. Поэтому недооценка команды Виталия Первака, которая борется за сохранение прописки в элите, могла стать непозволительной роскошью для «оранжево-черных».

После стартового свистка «горняки» завладели территориальным преимуществом и неспешно начали искать пути к штрафной «Левого берега». Гости выстроили компактную линию обороны, стараясь встречать «оранжево-черных» у центральной линии поля, при этом не забывая о воротах соперников. Именно» «аисты» создали первый опасный момент, когда Синица завершил контратаку ударом с острого угла в ближнюю штангу.

«Шахтер» довольно долго безуспешно пытался подойти к штрафной «Левого берега». Активностью на левом фланге выделялся Кевин, которому, впрочем, также не удавалось обострить ситуацию. И все же, оборона гостей позволила оппонентам создать угрозу своим воротам, когда Механив сыграл надежно после несильного удара головой от Траоре. «Аисты» продолжали довольно смело контратаковать: хорошую возможность упустил Сухоручко, который в штрафной донецкой команды выиграл борьбу у Бондаря и пробил мимо дальнего угла.

В концовке первого тайма игра и вовсе выровнялась, и госте позволили себе больше времени проводить в атаках. На перерыв команды ушли без забитых голов. При этом «Левый берег» продемонстрировал достойную игру, а «горняков» в перерыве явно ждал серьезный разговор с тренерским штабом.

В начале второй половины встречи «оранжево-черные» начали оказывать давление на защитную линию соперников. Гости продолжали организованно обороняться, пытаясь лишить подопечных Марино Пушича свободного пространства. Игроки «Левого берега» играли самоотверженно. Шаповал в подкате преградил путь мячу после удара Бондаренко, а Шастал заблокировал удар Винисиуса. Еще один шанс отличиться получил Траоре, который слишком слабым ударом замкнул навес Винисиуса.

И все же, напор «горняков» принес им желаемый результат. Траоре в штрафной выиграл верховую борьбу у Шаповала и мяч прилетел на голову Шведу, который открыл счет. Вскоре чудом не удвоил преимущество «Шахтера» новичок донецкой команды Элиас, после удара которого блестящую реакцию продемонстрировал Механив.

В дальнейшем «Шахтер» продолжил владеть территориальным преимуществом и мог рассчитывать на более убедительную победу. После навеса с углового Назарина и Элиас поочередно проверили на прочность штангу ворот «Левого берега». «Аисты» в конце поединка попытались спасти встречу, но моментов для этого у них практически не было.

Команда Марино Пушича, как и в первом круге, с минимальным счетом обыграла подопечных Виталия Первака. В следующем туре «Шахтер» проведет дуэль с «Александрией», а «Левый берег» встретится с «Черноморцем».

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Шахтер» – «Левый Берег» - 1:0

Гол: Швед, 61

Предупреждения: Педриньо да Силва, 45+1, Бондарь, 70, Кевин, 87 – Семенов, 87

«Шахтер»: Д. Ризнык – Азарови (Педриньо Азеведо, 46), Матвиенко, Бондарь, Винисиус (Конопля, 71) – Педриньо да Силва (Назарина, 46), Крыськив, Бондаренко – Кевин, Траоре (Элиас, 62), Швед.

«Левый Берег»: Механов – Сидней, Шаповал, Семенов, Астахов – Шастал, Н. Когут (Приходько, 82), Синица (А. Ризнык, 82), Дедух, И. Когут (Галас, 82) – Сухоручко.

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 20 (6) – 3 (0)
Угловые: 7 – 2
Оффсайды: 0 – 0.

ШАХТЕР - ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 39
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FunnyCat_____
Думаете еще миллионов 50 нужно потратить чтобы не отскакивать от Левого Берега? 
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+3
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Remark
Гра абсолютно двох рівних команд, не дивлячись на статистику, а на сам матч. 
В першому таймі ЛБ мав перемагати і забивати. Мали чудові три моменти.
Захист у ШД - це прірва!
Двох кого можна виділити сьогодні - це Швед і Кевін. Інші - це просто пасажири.
П.С. Ну і про грубу гру в першому таймі від Шахтаря можна також зауважити.
Дивно, що ця команда ще недавно грала в ЛЧ!
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+3
Liverpool-FС
Візьміть ще Шведа в Турцію пройдайте і тоді точно будете чемпіонами Першої ліги
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+2
Лига
На изи не получилось, снова на валидоле  . Игру в которой должны выигрывать в 3-4 гола, доводят до валидола, так с кем ещё с Лб. Первый тайм ужас , второй тайм хорошо ну реализация п_зд_ц, моментов было на три игры . Шансы минимальные на чемпионство ну они есть. Швед не хуже Зубкова будет, возможно будет играть ещё и лучше. С победой Шахтёра 
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+1
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Viktor Shuper
слабенько загалом. ледве дупи не порвали
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+1
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
МАЯ КРОТО БОТО БАНДА ЭСЛИ ВЕЛИКАВА И МАГУЧЕВА ПУШИЧА  УЭФА НЕ НАМЕНИРУЭТ НА ЛУДШАВА ТРЕНЕРА ГОДА  ЭТА БУДЭТ ГЛАВНАЕ ФУДБОЛЬНАЭ ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА И ВААБЩЕ МЫ НЕ ЗАБИЛИ КАК ИЗ ЗА СУДЕЙСКИХ АШИБАК МИ НЕ ДАБРАЛИ В ЭТАЙ ЛИГИ ЧЕМПИОНАВ 17 АЧКОВ 
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+1
Умник
Счет угадал
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+1
Показать Скрыть 6 ответов
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЕР ОБЯЗАН ВЗЯТЬ ЛИГУ ЧЕМПЕОНАВ ПРОСТА ЛУДШАЯ КАМАНДА В ГАЛАКТИКИ
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Bernard6-9
Чего Правый не помог? 
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0
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ДЛЯ ЭТАВА МИ И ПАКУПАЛИ НОВАВА ТОПЧЕКА ЗА 20 МЕЛЕОНАВ  ЧЬТО БЫ ГРАМИТЬ ГРОЗНИЙ ЛЕВИЙ БЕРЕГ 1-0 ПАЛКЕН И СИРУН Я ВАС ЛЮБЛЮ АЛЕ АЛЕ АЛЕ РЕНАТ НАШ БОГ И ЦАРЬ
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0
Отаман
Дуже добре
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-2
AK.228
Швед хорош
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-2
Показать Скрыть 2 ответа
Frank Piter
Всех болельщиков Шахтера с важными 3 очками. ✌️ Игра говно, двигаемся дальше. 💪
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-2
DonetskCity_Love_Rybakinu
🎉🎉🎉🥳🎇
Оле Шахтар❗ Победа❗
⚽Супер-гол от Шведа❗
Все благодарим Марьяна❗
За Шахтар он бьётся рьяно❗
⚒️ 🧡🖤 😊
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-3
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Bulba_sumkin
Итак, ветка Шахтера, а дерьнамовские сироты и тут пайку отрабатывают)) Пиздуйте под гаражи, убогие, тут не наливают))) И вдвойне веселее смотреть, когда нищие чужие деньги считают)))
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-5
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AK.228
По ударам - разница попасть …
А эти скажут - игра равная))
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-5
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Дыряво с пердя🤣
Победа! Победа Шахтёра! Не великая☝️ но победа 
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-7
Показать Скрыть 4 ответа
Фанькин кот
С дежурной победой, готовимся к Александрии.
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-7
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