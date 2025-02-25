Марино ПУШИЧ: «Был недоволен тем, что мы показали в первом тайме»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич поделился эмоциями после победы своей команды над «Левым Берегом» в 18-м туре Украинской Премьер-лиги (2:0).

– Господин Марино, возобновление чемпионата и сегодня довольно непростая игра для «Шахтера»: вы выиграете, но первый тайм был сложным. Какой разговор произошел в перерыве, что ребята получились так настроены и дожали, буквально запихнули этот гол? Удовлетворены ли вы всеми компонентами игры?

– Прежде всего, мы рады, что начали играть матчи в чемпионате, потому что имели очень длинное межсезонье – в это время мы также провели две игры в Лиге чемпионов, где выступили достаточно неплохо. Теперь мы рады начать здесь. Что касается двух таймов, то первым я не доволен, потому что считаю, что наш ритм был слишком медленным, слишком низким для того, чтобы создать лучшие возможности и больше моментов. Хотя имели два-три хороших голевых момента, но их не реализовали. И должен сказать, что мы не имели должного контроля над длинными передачами, первым единоборством и вторым мячом. Вследствие этой ситуации соперники тоже создали два хороших момента.

Поэтому я был недоволен тем, что мы показали в первом тайме в целом, включая наш уровень энергии. Второй тайм – совсем другая история. На мой взгляд, мы хорошо доминировали, вели очень качественную позиционную игру, создали много хороших возможностей, и я считаю, что вообще не дали сопернику бить по воротам. Мы сделали две замены после перерыва, и они пошли на пользу команде. Таким образом, мы начали контролировать мяч гораздо лучше, с этого момента мы также гораздо качественнее действовали в атаке. В общем я думаю, что это были два разных тайма и что в конце концов мы заслужили победу. Мы должны – и действительно это то, чего мы не делали много раз, – решать судьбу игры гораздо раньше. У нас было много шансов забить второй гол, но мы этого не сделали, однако продолжали действовать стабильно. В конце концов все дело в очках: мы победили в этом матче, три балла – это важно. Но мы провели два разных тайма.

– Марино, поздравляю с победой! Как вы думаете, на сколько процентов вы реализуете свой потенциал и сколько матчей вам нужно, чтобы набрать свою оптимальную физическую форму?

– Должен отметить, что мы провели очень хорошее межсезонье: сыграли отличные матчи, в том числе на уровне Лиги чемпионов, поэтому мы стали гораздо лучше. Не могли этого увидеть в полной мере в первом тайме, потому что с нами не было Судакова, Марлона Гомеса – ребят, много игравших раньше, но другие футболисты получили свой шанс. Я думаю, мы сделали серьезные шаги по определенным вещам, это точно, мы могли это видеть во втором тайме, особенно в наших позиционных действиях и в том, как прогрессировали на половине поля соперника, когда он играет настолько низко и пытается контратаковать. Но, как и у каждой команды, у нас есть взлеты и падения, и ты должен обеспечить, чтобы твои падения не были слишком низкими. Надо быть стабильными, и нам это довольно неплохо удалось – думаю, об этом хорошо говорит, в частности, второй тайм.

Я очень доволен нашей работой в межсезонье, в том числе в Лиге чемпионов. Вы видели много наших матчей в Лиге чемпионов. По моему мнению, мы там показали очень высокий уровень игры, и надеюсь, будем вести так и дальше. Нам нужно побеждать последовательно, и я надеюсь, что сегодня мы положили начало серии новых побед. Также не следует забывать, что у нас есть определенные изменения в команде. Несколько игроков ушли, в том числе Сикан и Зубков, которые при мне провели много матчей и забивали немало голов. Пришли новые ребята, требующие определенного времени, чтобы войти в наш ритм и привыкнуть ко всему. Следовательно, есть такие изменения за последний период. Но, как я уже говорил, мы очень усердно работаем, имеем хорошее настроение, и мне очень интересно, как мы проведем предстоящие матчи.

– Как вы оцените дебют Кауана Элиаса и его шансы в матче? И еще несколько слов о Шведе: какую роль он сейчас будет играть в команде, потому что он и собрание провел хорошие, и сегодня хорошая игра у него была?

– Насчет Шведа. Марьян сегодня получил заслуженный шанс. Он хорошо проявил себя на тренировках и в товарищеских матчах межсезонья. Также следует учитывать, что Зубков покинул клуб. Швед, как и Педриньо, может играть на этой позиции. Я считаю, что он продемонстрировал хорошую игру, забил важный для нас гол и добросовестно работал на команду.

Его присутствие на поле было ощутимым, мне нравится, когда вингеры активно участвуют в игре, являются инициативными. Он хорошо работал сегодня. Элиасу, как и всем молодым игрокам, прибывающим с другого континента, нужно время на привыкание к окружающей среде и другому, особенно к интенсивности наших тренировок и интенсивности, с которой мы хотим играть. Мы постепенно, но уверенно вводим его в игру, предоставляя минуты, чтобы он привык, вошел в ритм и стал физически сильнее. Думаю, он хорошо вписался, хоть и не забил. Однако мне нравится видеть нападающего на ударной позиции, а Элиас несколько раз находил следующие моменты. Ему не повезло, он попал в штангу, и все же оказался на нужной позиции. Полагаю, это был хороший дебют после одной недели с командой. Как я уже говорил, нужно время. Элиас демонстрирует подходящий подход и хорошую отдачу. У меня большие ожидания к нему.

– В этом контексте хочется спросить, насколько вы в общем довольны состоявшейся трансферной кампанией?

– Как я уже вспоминал, на этот раз нас покинуло много опытных игроков: Степаненко, Зубков, Сикан, также Франьич, который для своего возраста имел достаточно опыта. К нам пришли молодые игроки – это наша философия, это хорошо. Теперь у нас очень молодой состав. Если говорить о трансферном окне, то оно еще не закрылось. На мой взгляд, необходимо привлечь еще одного или двух футболистов. Продолжается работа по этому направлению. Это вопрос времени, но очевидно, что новые трансферы нужны. Нам, как и другим украинским клубам, сложно делать входящие трансферы, уговорить легионеров приехать в Украину из-за ситуации в стране. Если учесть все, что мы смогли сделать сейчас в пределах наших возможностей и обстоятельств, у нас очень хорошо получается. Хотя мы еще не кончили. Стараемся усилить команду еще больше.